Policija priprla nasilneža, ki je poškodoval tri ljudi

Policisti so 36-letniku odvzeli prostost.

Lendavski policisti so 36-letnemu moškemu zaradi poškodovanja treh ljudi odvzeli prostost, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Policisti Policijske postaje Lendava so obravnavali kaznivo dejanje nasilništva, katerega je osumljen 36-letni moški, ki je povzročil lahke telesne poškodbe trem ljudem. Osumljenemu so odvzeli prostost in bo s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku.