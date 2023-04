Na Karibih zažgali 13 ljudi #foto

Na Haitiju so zaradi nasilje žrtve pogosto civilisti. Prisiljeni so bili zapreti tudi številne šole in zdravstvene domove.

Na Haitiju so zaradi nasilje žrtve pogosto civilisti. Prisiljeni so bili zapreti tudi številne šole in zdravstvene domove. Foto: Reuters

V glavnem mestu Haitija Port-au-Prince je skupina ljudi ubila 13 domnevnih članov tolpe, medtem ko je policija preiskovala njihovo vozilo. Na osumljence, ki so ležali na tleh, so zmetali gume, jih polili z bencinom in zažgali.

Kako je skupini ljudi uspelo priti do osumljencev, policija ni pojasnila. Ena od prič je za agencijo AP pojasnila, da so osumljence odvzeli policiji ter jih nato pretepli, kamenjali in zažgali.

Pretresljivi posnetki dogajanja so se znašli tudi na spletu.

The bodies of a number of young men, allegedly intercepted while armed, being burned in the street in Port-au-Prince’s Canapé Vert neighborhood. This was the least graphic video I was sent. #haiti pic.twitter.com/OzjXQ2MtXY — Michael Deibert (@michaelcdeibert) April 24, 2023

Stopnjevanje nasilja in spopadov s policijo

Na Haitiju je po atentatu na predsednika Jovenela Moïseja julija 2021 vse več protestov in nasilja ter obračunov med tolpami. Vse pogostejši spopadi s policijo postajajo vedno bolj nasilni. Združeni narodi (ZN) so v poročilu, objavljenem v ponedeljek, zapisali, da je negotovost v prestolnici dosegla raven, podobno kot v državah, ki so v vojni.

Haitijskega predsednika so ubili 7. julija na njegovem domu v prestolnici Port-au-Prince. V atentatu je bila ranjena tudi prva dama Martine Moïse. Foto: Reuters

Oborožene tolpe še naprej tekmujejo za razširitev nadzora nad ozemljem, posledica pa so številne civilne žrtve, po poročanju BBC še navajajo v poročilu. Samo med 14. in 19. aprilom je po podatkih ZN zaradi nasilja umrlo skoraj 70 ljudi, med njimi 18 žensk in dva otroka.

"Prebivalci Haitija še naprej trpijo zaradi ene najhujših kriz človekovih pravic v zadnjih desetletjih in velike humanitarne krize," še piše v poročilu.

Ker tudi premierju Arielu Henryju po atentatu na Moïseja ni uspelo obvladati tolp, so se iz države vrstili številni pozivi mednarodnim silam za pomoč policiji v boju proti kriminalnim združbam, ki obvladujejo že 60 odstotkov kapitala v tej karibski državi, a do zdaj pomoči ni ponudila še nobena. Poskusu Združenih držav Amerike, ki so poskušale prepričati Kanado, da bi prevzela to vlogo, se je premier Justin Trudeau uprl. Henry je še poudaril, da bi bile za zagotavljanje varnosti ključne dolgo prelagane volitve.