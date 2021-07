Na Haitiju po atentatu na predsednika policija ubila štiri osumljence in pridržala dva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po atentatu na haitijskega predsednika Jovenela Moiseja je tamkajšnja policija v sredo zvečer ubila štiri osumljence, dva pa pridržala. Napadalcem je v spopadu uspelo za talce vzeti tri policiste, a so jih nato rešili, je na televiziji povedal prvi policist v državi Leon Charles.

Ubite in aretirane domnevne napadalce je označil za plačance, ni pa razkril niti njihove identitete niti motiva za napad, poročajo tuje tiskovne agencije. Dejal je, da na begu ostaja več članov skupine, ki je izvedla atentat. "Medtem ko govorim, se policija bori s temi napadalci," je izjavil ter dodal, da so jim za petami in da jih bodo ali ubili ali aretirali.

Moiseja so napadalci ubili na njegovem domu v bližini prestolnice Port-au-Prince v sredo malo po polnoči po tamkajšnjem času. Napadalci naj bi bili po poročanju medijev tujci, predstavili naj bi se kot sodelavci ameriškega urada za boj proti drogam DEA ter govorili angleško in špansko.

Stanje prve dame stabilno

Foto: Reuters Predsednika so ustrelili in ubili, v napadu pa je bila ranjena tudi prva dama Martine Moise. Ta je trenutno že na zdravljenju v Miamiju v ZDA, je za medije potrdil veleposlanik Haitija v ZDA Bocchit Edmond. Ni v smrtni nevarnosti, njeno stanje je stabilno.

Sodnik Carl Henry Destin je za medije razkril, da so na truplu predsednika našli 12 strelnih ran, med drugim na čelu in prsih. V času napada je bila poleg njega in žene doma tudi njuna hčerka Jomarlie, a se je skrila v svoji spalnici. Še dve gospodinjski pomočnici naj bi napadalci zvezali.

Bela hiša atentat označila za grozljivo dejanje

Haitijsko veleposlaništvo v Washingtonu je dogodek označilo kot "dobro usklajen napad visoko usposobljene in močno oborožene skupine". 53-letnega ubitega predsednika, ki so ga kritiki označevali za skorumpiranega avtokrata, so opisali kot "resničnega državnika /.../, zapisanega razvoju demokratične tranzicije naše države in boju proti korupciji". Umrl naj bi "v obrambi demokracije".

Ameriški State Department je medtem kakršnokoli povezavo DEA z atentatom odločno zavrnil kot "popolnoma lažno". Bela hiša je atentat na Moiseja označila za grozljivo dejanje in zagotovila, da so ZDA pripravljene pomagati pri preiskavi. Obsodbo napada in sožalje vsem prebivalcem Haitija je izrazil tudi predsednik ZDA Joe Biden.