Na Haitiju prijeli domnevnega naročnika umora predsednika

Zdravniku očitajo, da naj bi s pomočjo zasebnega venezuelskega varnostnega podjetja s sedežem na Floridi najel kolumbijske plačance. Zdravnik je bil namreč prvi, ki so ga domnevni plačanci poklicali po umoru. V njegovem stanovanju so našli dodatne dokaze. Zdravnik je tretji prebivalec ZDA haitijskega porekla in 21. oseba, ki so jo aretirali v povezavi z umorom predsednika. Tudi druga dva prebivalca ZDA sta živela na Floridi.

Ozadje napada ostaja neznano

Moiseja so napadalci ustrelili in ubili na njegovem domu v bližini prestolnice Port-au-Prince v sredo malo po polnoči po lokalnem času. V napadu je bila ranjena tudi prva dama Martine Moise, ki je trenutno na zdravljenju v Miamiju v ZDA. Napad naj bi izvedlo 26 Kolumbijcev in dva Američana haitijskega porekla. Izdajali so se za agente ameriške agencije za boj proti mamilom (DEA). Tri Kolumbijce so ubili, pet jih še iščejo. Ozadje napada ostaja neznano, sumljivo je tudi, da se varnostniki predsednika očitno niso upirali.