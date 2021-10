Ugrabitelji misijonarjev na Haitiju zahtevajo po milijon dolarjev odkupnine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tolpa oboroženih kriminalcev, ki je v soboto na Haitiju ugrabila 16 ameriških misijonarjev in enega kanadskega, zahteva po milijon dolarjev odkupnine za vsakega, je sporočilo pravosodno ministrstvo Haitija. Med talci je tudi pet otrok, med njimi je eden star le osem mesecev.

Pravosodni minister Haitija Liszt Quitel je dejal, da ne ve, ali so otroci vključeni v zahtevo po odkupnini ali gre le za odrasle, vendar pa pričakuje, da se bo tolpa pripravljena pogajati. "Ponavadi, ko se odločijo za odkupnino, postavijo visok znesek in so se pripravljeni pogajati," je dejal za Washington Post.

Ugrabitev je izvedla tolpa po imenu 400 Mawozo, ki naj bi bila znana po tovrstnih množičnih ugrabitvah. Nadzira območje vzhodno od prestolnice Port-au-Prince, kjer so tudi zaustavili vozilo misijonarske skupine iz Ohia Christian Aid Ministries, ki je bilo na poti na obisk sirotišnice.

Gre za misijonarsko skupino, ki združuje amiše, menonite in druge konservativne krščanske skupine. Na Haitiju ta skupina deluje že več let.

Na Haitiju, ki je najrevnejša država na svetu in je trenutno v političnem kaosu zaradi atentata na predsednika Jovenela Moiseja, v zadnjem obdobju narašča število ugrabitev, ki so tam sicer že tradicionalna dejavnost tolp. Ugrabljajo tako bogate kot revne.

Tolpa 400 Mawozo je odgovorna za 80 odstotkov ugrabitev v tretjem četrtletju letošnjega leta. Najraje se lotevajo verskih skupin, ker ni velike nevarnosti upora. Aprila so ugrabili pet duhovnikov in dve redovnici, sčasoma so jih izpustili.

Ameriška vlada ima uradno politiko, da se z ugrabitelji ne pogaja oziroma ne plačuje odkupnine, ker bi to povzročilo nevaren presedan in spodbudilo dodatne ugrabitve.