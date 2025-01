Novorojenka je bila v sobi v bolnišnici s 24-letno mamo in babico, ko je ženska, ki se je izdajala za medicinsko sestro, po navedbah oblasti otroka odpeljala na domnevni pregled. Ko se z otrokom ni vrnila, so starši sprožili alarm in policija je začela obsežno iskalno akcijo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Policija je blokirala vse izhode iz Cosenze, pri iskanju ugrabiteljev z otrokom pa si je pomagala tudi s posnetki varnostnih kamer v bolnišnici. Ustavila ju je in aretirala na obrobju mesta, ko sta se z otrokom peljala v avtomobilu.

Predstavnik policije je povedal, da je bila en dan stara ugrabljena deklica, ki so jo našli po treh urah, "naključna žrtev", saj med njeno družino in pridržanima zakoncema ni bilo nobenih stikov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Po poročanju lokalnih medijev se je 51-letna ugrabiteljica več mesecev pretvarjala, da je noseča, nato pa na družbenih omrežjih objavila, da je rodila. Stanovanje para je bilo po navedbah policije okrašeno za zabavo dobrodošlice za otroka.