Na koprski policijski upravi so danes potrdili, da preiskujejo kaznivo dejanje ugrabitve štirih oseb decembra lani na območju Sežane. Med preiskavo drugih informacij zaenkrat ne dajejo, so dodali. Po poročanju Primorskega dnevnika gre za štiri indijske prebežnice, ki naj bi jih ugrabitelji zaprli in od njihovih sorodnikov nato zahtevali denar.

Štiri Indijke, ki so bile ugrabljene decembra, je na poti proti meji z Italijo prestregla slovenska policija. Drugih informacij na koprski policijski upravi zaenkrat ne dajejo, saj preiskava aktivno poteka, so pa za STA potrdili, da se s primerom ukvarjajo kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper.

Omenjene žrtve so za italijanski dnevnik La Repubblica povedale, da so ugrabitelji od njihovih sorodnikov zahtevali, da prek platforme Money gram, za katero velja, da so transakcije težje izsledljive, nakažejo denar. Žrtve so bile medtem zaprte v podrtiji, grozili pa so jim, da jih bodo pretepli.

Po navedbah Primorskega dnevnika naj bi šlo za tretji tovrstni dogodek na tržaškem območju, kjer se zaključi balkanska migrantska pot. Kot dodaja časnik, je oktobra lani skupina pakistanskih državljanov v opuščenem skladišču starega pristanišča ugrabila sodržavljana in za njegovo izpustitev zahtevala denar, mesec pred tem pa sta pakistanska državljana v stanovanju v bližini tržaškega trga Garibaldi ugrabila tri državljane Indije. Rešila jih je policija, ki je aretirala ugrabitelja.