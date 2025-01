109 kilometrov na uro in še pijan za volanom

Policisti Postaje prometne policije Celje so med ponedeljkovim nadzorom hitrosti v Celju obravnavali voznika osebnega vozila, ki je pri omejitvi hitrosti 50 kilometrov na uro vozil s hitrostjo 109 kilometrov na uro. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je voznik vozil tudi pod vplivom alkohola.

Voznika so policisti ustavili okoli 15. ure, ko so opravljali nadzor hitrosti na relaciji Levec–Čopova ulica.

Zaradi prehitre vožnje in pozitivnega alkotesta so vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi storjenega prekrška bodo zoper njega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Za tovrsten prekršek je predpisana sankcija prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljena za vse kategorije motornih vozil, ki jih poseduje, in globa v višini 1.200 evrov.

"V omenjenem primeru gre za zelo prometno cesto, sploh v času, ko je bil storjen prekršek, zato je bilo njegovo ravnanje še toliko bolj neodgovorno," so navedli pri Policijski upravi Celje.

Ob tem še svetujejo, naj vozniki prilagodijo hitrost vožnje veljavnim omejitvam, svojim vozniškim sposobnostim in razmeram na cestah.