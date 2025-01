Nekdanji partnerki znova grozil, da jo bo ubil

V ponedeljek popoldan so policisti Policijske postaje Trebnje pridržali 53-letnega moškega, ki je nekdanji partnerki grozil, da jo bo ubil. To se ni zgodilo prvič.

Policisti so posredovali zaradi nasilja v družini v zasebnem prostoru v okolici Trebnjega.

Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 53-letni nasilnež z orožjem grozil nekdanji partnerki, da jo bo ubil.

"Osumljencu, ki naj bi že v preteklosti izvajal nasilje nad partnerko in ji grozil, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje," so ob tem še sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.

Policisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje okoliščin kaznivega dejanja nasilja v družini. O ugotovitvah bodo s kazensko ovadbo seznanili pristojno tožilstvo.