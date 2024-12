To so skrite posledice spletnega nasilja

V današnjem digitalnem svetu se spletno nasilje pogosto spretno skriva za zasloni, vendar ima resne posledice za tiste, ki se z njim spopadajo. O tem so spregovorili dijaki četrtega letnika II. gimnazije Maribor v pogovoru s Kajo Kočevar, znano kot Kaya Solo, in Jernejo Šibilja, tokratno voditeljico, ki svoj čas posveča razvoju in izvajanju različnih preventivnih programov, predvsem Programa NEON – Varni brez nasilja , namenjenega preventivi različnih oblika nasilja. Tokratna tema je odprla pomembna vprašanja o spletnem nasilju, duševnem zdravju in iskanju ravnotežja v digitalni dobi. Splet, ki ponuja neomejene možnosti za povezovanje, izražanje in rast, lahko hitro postane kraj, kjer prevladujejo negativnost, sovražnost in občutek negotovosti. V peti epizodi Triglav Lab podkasta Odkrito o skritem sta Jerneja Šibilja in Kaya Solo skupaj z dijaki II. gimnazije Maribor raziskovali, kako prepoznati spletno nasilje in se z njim učinkovito spopasti.

Odkrito o skritem je podkast Zavarovalnice Triglav, ki nastaja v sklopu aktivnosti centra Triglav Lab. Pod okriljem omenjenega centra med drugim raziskujejo aktualne tematike in z različnimi vsebinami ter dogodki nagovarjajo mlade, naj odkrito spregovorijo o temah in izzivih, s katerimi se soočajo. V vsaki epizodi Triglav Lab podkasta sogovorniki odkrito spregovorijo o življenjskih preizkušnjah in nasvetih za soočanje s pomembnimi vprašanji.

Skrite posledice spletnega nasilja in pomembnost podpore

Spletno nasilje zajema različne oblike škodljivega vedenja, kot so žaljivi in sovražni komentarji, grožnje, širjenje laži ali objavljanje zasebnih informacij, fotografij ali videoposnetkov brez privolitve. Pogosto vodi do različnih posledic, tudi čustvenih in psiholoških: občutkov tesnobe, strahu, sramu, depresije, slabe samopodobe in občutka osamljenosti. Še posebej ranljivi so mladostniki, ki se šele oblikujejo kot osebnosti in iščejo svoje mesto v svetu.

Kaja, ki se je že v srednji šoli srečala s spletnim nasiljem, je delila svojo izkušnjo: žaljivke in posnetki zaslonov so krožili po spletnih skupinah, kar je močno vplivalo na njeno počutje in samozavest. Poudarila je pomen podpore odraslih v tem obdobju – njena mama in profesorica sta odigrali ključno vlogo pri reševanju težav. Kot pove sogovornica, je podpora odraslih ključna, saj mladostniki pogosto sami ne vedo, kako se spopasti s takšnimi izzivi.

"Vedno sem se spraševala: zakaj jaz? Zakaj se o meni te stvari govorijo? Kaj sem naredila narobe? Ali sem res tako čudna? Takrat sem bila precej fantovska. Poskušala sem se nekako vključiti v družbo, ampak nikakor mi ni uspevalo," se Kaja spominja srednješolskih časov in nadaljuje, da bi ji takrat najbolj pomagalo, da bi jo vrstniki sprejemali in razumeli, da smo si ljudje različni.

"To je bil verjetno najslabši dan v mojem življenju. Še nikoli v življenju nisem tako jokala, in to pred celim razredom. Čisto me je zlomilo. Sploh nisem mogla razmišljati. In potem so dejansko sošolci videli, da to ni šala."

Kot ustvarjalka vsebin na spletu se spopada s sovražnimi komentarji

Tudi danes, kot ustvarjalka vsebin, je Kaja deležna številnih sovražnih komentarjev. Ker je včasih težko ločiti med tem, kdo si kot javna oseba in kdo si zasebno, si je poiskala pomoč pri terapevtih. Zdaj je ponotranjila, da ti komentarji zadevajo Kayo Solo (tako se predstavlja kot javna oseba) in ne Kaje Kočevar. Poleg tega je avtorji komentarjev v resnici sploh ne poznajo, niti ona ne njih. Na ta način se sama lažje spoprijema z negativnostjo, ki prihaja z javno izpostavljenostjo.

"Če napišeš nek grd komentar, mi ga napiši na SMS. In če mi ga ne moreš, ker nimaš moje številke, potem očitno nimaš problema z mano, ker se sploh ne poznava."

Kaja poudari pomen tega, da imamo okoli sebe ljudi, ki jim zaupamo. Če naletimo na oviro ali dvom, ne obupajmo. In če ena oseba ne verjame v nas, poiščimo nekoga, ki bo prisluhnil, razumel in nas podprl. Vedno obstaja nekdo, ki je pripravljen pomagati in sodelovati pri reševanju težav. Kaja se je naučila zavestno usmerjati svojo energijo v odnose, ki jo bogatijo, in se izogiba nepotrebni negativi.

Njeno sporočilo mladim je jasno: ne poskušajte ugajati vsem. Biti "čuden" je v redu. Biti to, kar si, je v redu. Hkrati pa svetuje previdnost pri objavljanju vsebin na spletu, saj lahko sovražni komentarji še posebej močno prizadenejo mlade.

Ne všečkajte, ne delite žaljivk, bodite podpora

Dolgotrajna izpostavljenost sovražnim vsebinam lahko resno ogrozi duševno zdravje posameznika. Strah pred novimi napadi, občutek nemoči ali sramu lahko vodijo v umik iz družbenega življenja, poslabšanje odnosov, včasih celo v samopoškodovalno vedenje. Pomembno je razumeti, da spletno nasilje ni le "neškodljivo mnenje", ampak lahko pusti globoke čustvene brazgotine.

Jerneja Šibilja je poudarila pomembno vlogo opazovalcev spletnega nasilja in izpostavila, da vsak lahko prispeva k temu, da se to ne stopnjuje. Ne všečkajmo, ne delimo žaljivih objav in predvsem bodimo podpora tistim, ki doživljajo nasilje. Opazovalci namreč lahko s svojim odzivom prispevajo k zmanjšanju nasilja in h krepitvi bolj varne in spoštljive kulture na spletu.

Kot poudarjajo sogovorniki v Triglav Lab podkastu, je pomembno, da kot posamezniki in družba tudi na spletu oblikujemo okolje, kjer so različnost, spoštovanje in podpora temeljne vrednote. Z jasnimi mejami, odprtim pogovorom in aktivnim ukrepanjem lahko zmanjšamo vpliv spletnega nasilja in ustvarimo prostor, kjer se vsakdo počuti varno – tako danes kot v prihodnosti.

Pogovor, poln iskrenosti, praktičnih nasvetov in človeške topline, nas opominja, da lahko vsak prispeva k varnejšemu spletnemu okolju.