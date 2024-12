Oče prihrumel v šolo in napadel učitelja

Na eni od mariborskih osnovnih šol se je novembra zgodil incident. V razred naj bi med poukom vdrl oče enega od učencev in pričel groziti učitelju, poroča Večer. Razlog naj ne bi bile ocene, temveč učenčevo neupoštevanje učiteljevih opozoril.

Jabolko spora naj bi bilo učiteljevo opozorilo učencu naj preneha jesti med šolsko uro. Ker učenec tega ni upošteval, naj bi mu učitelj dejal, da se želi pogovoriti z njegovimi starši. Kmalu zatem naj bi v šolo pridrvel oče, pričel groziti učitelju in ga tudi fizično napadel.

Policija je zoper starša uvedla hitri postopek zaradi nasilnega in drznega vedenja in mu izrekla denarno kazen. Kazensko bi storilca lahko preganjali na podlagi prijave oškodovanega učitelja, ki pa se za to ni odločil.

Incident je sprožil vprašanje kako se lahko šole zavarujejo pred podobnimi primeri, izkazalo se je, da enotne prakse glede tega v šolah ni. V združenju ravnateljev zato pripravljajo predlog ministrstvu, ki bi sistemsko uredil zakonodajo in podporo šolam.