Podprli očeta, ki je obračunal z romskim učencem. Učitelji zgroženi nad županovim odzivom.

Nekaj sto ljudi je na shodu v organizaciji Civilne iniciative Šentjernej opozorilo na večletno problematiko nasilja na tamkajšnji osnovni šoli. Ravnatelja šole Aljošo Šipa so pozvali k odstopu, državo pa k resnemu pristopu pri urejanju romskih vprašanj v občini in drugje. Član iniciative Domen Matjaž je spomnil na incident 12. septembra, ko je oče enega od učencev prišel v šolo in fizično obračunal z učencem Romom. Očeta je podprl in dejal, da je bil njegov odziv odraz stiske in nemoči starša otroka, ki ga je dlje maltretiral nasilni sovrstnik. Medtem so učitelji in vodstvo OŠ Šentjernej zavrnili očitke o pometanju domnevnega nasilja na šoli pod preprogo, ugotovili so celo, da romski učenec ni bil povzročitelj nasilja. Poudarili so, da je razrednik z obema učencema opravil pogovor, ugotovil, da ni bilo težjih kršitev, ki bi bile razlog za ostrejše ukrepanje, in o tem obvestil starša, ki sta kljub temu prišla v šolo ter samovoljno odšla do razreda, kjer je potekal pouk. Učitelji so sicer zgroženi nad odzivom župana Šentjerneja Jožeta Simončiča .

Član civilne iniciative Domen Matjaž je na shodu dejal, da je treba vsakršno nasilje zatreti v kali, za kar najprej odgovornost nosijo starši, ki otroke vzgajajo z zgledom, v šoli pa je za to odgovoren ravnatelj. Ta bi kot vodilna oseba moral imeti pregled nad tem, kako strokovni delavci zagotavljajo varnost in kako izvajajo vzgojni načrt.

Nasilneže odstraniti iz šole

Država bi morala po besedah Matjaža s svojimi institucijami nasilneže odstraniti iz šole in jih obravnavati ostreje ne glede na to, da so mladoletni. Nasploh bi morala resneje pristopiti k reševanju romske problematike v občini in širše, je dejal.

Pometanje pod preprogo

Opozoril je, da se nasilni dogodki na OŠ Šentjernej pojavljajo že več let, zdajšnje vodstvo pa ni sprejelo ustreznih ukrepov, da bi jih preprečilo, ampak je stvari celo poskušalo pomesti pod preprogo. "Zato zahtevamo takojšnji in nepreklicni odstop ravnatelja," je dejal.

Član civilne iniciative Domen Matjaž je podprl očeta, ki je obračunal z romskim učencem, češ da je bil njegov odziv odraz stiske in nemoči starša otroka, ki ga je dlje maltretiral nasilni sovrstnik. Foto: STA

Primeri nasilja

Na shodu so predstavili tudi šest primerov nasilja, ki naj bi se v preteklosti zgodili na šoli. Članica iniciative Darija Kovačič je med drugim predstavila primer matere učenca, ki je v šolskem letu 2021/2022 obiskoval tretji razred OŠ Šentjernej. Pri pouku naj bi ga napadel eden od romskih učencev, mu čez glavo poveznil polivinilasto vrečko in ga dušil.

Eden od Romov je po besedah Kovačič napadel učenko, ki je sedela poleg njega, in jo začel daviti, enega od prvošolcev pa je romski učenec na igrišču v glavo udaril s pestjo, zaradi česar so imeli starši nato velike težave, da so ga vsak dan spravili v šolo.

Nevarna šola?

Urška Vuk, učiteljica ene izmed novomeških šol, ki živi v Šentjerneju, je ob tem opozorila, da je vodstvo šole tisto, ki se mora ob takih primerih primerno odzvati, predvsem pa se mora odzvati takoj, sicer težave kmalu postanejo večje. Na protestu so sicer zbrani z različnimi napisi sporočili, da otrok ne bodo pošiljali v nevarno šolo, da imajo dovolj pometanja pod preprogo in da zahtevajo učinkovite inšpekcijske službe.

Urška Vuk, učiteljica ene izmed novomeških šol, ki živi v Šentjerneju, je opozorila, da je vodstvo šole tisto, ki se mora ob takih primerih primerno odzvati. Foto: STA

Druga plat zgodbe nekdanje romske svetnice

Na protest je prišla tudi nekdanja šentjernejska romska svetnica Darka Brajdič. Ocenila je, da na šoli niso problematični samo romski otroci, ampak so lahko problematični tudi drugi. Zato se ji ne zdi prav, da se izpostavlja samo učence Rome.

Druga plat zgodbe učiteljev

Učitelji in vodstvo OŠ Šentjernej so zavrnili očitke o pometanju nasilja na šoli pod preprogo. Zagotovili so, da vse pojave nasilja obravnavajo v skladu z vzgojnim načrtom, hišnim redom in protokoli ravnanja v takih primerih. Z odprtim pismom so se na očitke že pred protestom odzvali učitelji predmetne stopnje, v ločenem sporočilu za javnost pa v imenu kolektiva tudi ravnatelj Aljoša Šip.

Razrednik je opravil svoje delo

Učitelji predmetne stopnje so pojasnili dogajanje na šoli 12. septembra, ko je oče enega od učencev napadel romskega učenca. Učenca sta se sprla, eden od njiju je po telefonu poklical starše, ki so o incidentu obvestili razrednika. Ta je z obema opravil pogovor, ugotovil, da ni bilo težjih kršitev, ki bi bile razlog za ostrejše ukrepanje, in o tem obvestil starša.

Oče napadel Roma, žrtev nasilja tudi učiteljica

Starša sta nato kljub temu prišla v šolo in samovoljno odšla do razreda, kjer je potekal pouk. Oče je iz učilnice najprej poklical sina in nato še romskega učenca, ki naj bi bil vpleten v spor. Tega je verbalno in fizično napadel. Napad je poskušala prekiniti učiteljica, ki je bila pri tem tudi sama žrtev fizične sile očeta.

Dogodek je šola prijavila na policijo, sum vrstniškega nasilja pa so obravnavali v skladu z vzgojnim načrtom, hišnim redom, pravili šolskega reda in protokolom ravnanja v takih primerih. Pri tem se je izkazalo, da učenec, ki ga je napadel oče sošolca, ni bil povzročitelj vrstniškega nasilja. Foto: STA

Romski učenec ni kriv

Dogodek je šola prijavila na policijo, sum vrstniškega nasilja pa so obravnavali v skladu z vzgojnim načrtom, hišnim redom, pravili šolskega reda in protokolom ravnanja v takih primerih. Pri tem se je izkazalo, da učenec, ki ga je napadel oče sošolca, ni bil povzročitelj vrstniškega nasilja, so zapisali.

Tudi župan bi napadel romskega učenca

Napad očeta na učenca sicer ostro obsojajo. Zgroženi so tudi nad odzivom dela javnosti, še posebej nekaterih uradnih institucij in župana Jožeta Simončiča, ki je za enega od medijev dejal, da očeta razume in bi kot oče verjetno podobno ravnal. Pričakovali bi namreč županovo jasno in ostro obsodbo dejanja ter poziv k umiritvi strasti.

Župan Šentjerneja Jože Simončič je za enega od medijev dejal, da očeta razume in da bi kot oče verjetno podobno ravnal. Župan bi torej fizično napadel romskega učenca. Učitelji so nad takšnimi izjavami ogorčeni. Foto: STA

Učitelji želijo pomagati

Sicer so prepričani, da vzroki za incident presegajo meje šole in so odraz pereče problematike med večinskim in romskim prebivalstvom: "Zaposleni podpiramo prizadevanja županov dolenjskih občin pri pritisku na aktivnejše delovanje države pri reševanju romske problematike. S svojimi dolgoletnimi znanji in izkušnjami smo zaposleni na šoli pripravljeni sodelovati in podpirati lokalno skupnost pri reševanju problematike, vendar pričakujemo pomoč ter konkretne premike občine in države."

Pravi krivec je trši oreh

Ravnatelj Šip je v ločenem odzivu pred protestom zapisal, da so dogodek, tako kot vse druge, obravnavali v skladu s predpisi in protokoli. V naslednjih dneh so tudi poskrbeli za povečano varnost in nadaljevali interno poizvedovanje o dogodku. "Nedvoumno smo ugotovili, da je bil napadeni deček še najmanj udeležen pri celotnem dogajanju. Vemo, kaj se je zgodilo, in v skladu z vzgojnim načrtom smo ustrezno ukrepali proti pravemu krivcu, ki je vzgojno trši oreh".

Incident obsoja tudi napadena učiteljica

"Kot kolektiv odločno obsojamo incident, tudi v imenu napadene sodelavke, v imenu vseh šol in vseh strokovnih kolektivov v državi. Tak način je v šoli nedopusten." Šip je zavrnil očitke o pometanju pod preprogo ter pozval k premisleku, sodelovanju in primernemu dialogu.

Da se take stvari ne bi dogajale, so v šoli okrepili šolsko svetovalno službo in pedagoški kader, ki se usmerjeno ukvarja z romskimi učenci in učenkami ter tako razbremeni učeče učitelje in učiteljice, je še navedel.