Igor Feketija: Najbrž je jasno, da bo otrok, ki se rodi v uti brez vode in elektrike, težko zaključil osnovno šolo

Spremembe na področju šolske zakonodaje so bile nujne, a bi v zakonu o osnovni šoli po novem spremenili še nekatera določila, predvsem v delu, ki se nanašajo na obveznosti učencev v zvezi z obiskovanjem pouka, je po srečanju z novinarji povedal Rado Kostrevc, generalni direktor Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo.

V šolskem letu 2023/24 je bilo med vsemi 193.763 učenci v Sloveniji v redno šolanje vključenih 2.140 romskih učencev, kar predstavlja 1,2 odstotka vključenih v šolanje. V predšolsko vzgojo je bilo v letu 2023/24 od 1.824 romskih otrok vključenih 360 otrok.

Nadzor nad neopravičenimi in tudi neopravičenimi urami

Kot je pojasnil Kostrevc, bi natančneje regulirali, kaj pomeni opravičevanje izostankov, večji nadzor bi bil tudi nad vlogami staršev, če se ne odzovejo na pozive šole, da se izjasnijo o izostankih otroka. Organizirali bi še drugačne oblike dela z učenci, kadar je vzgojnoizobraževalni proces moten oziroma kadar ni zagotovljena varnost za vse druge udeležence v šoli.

Po novem bi bil strožji nadzor tudi pri uporabi elektronskih naprav, kot so mobilni telefoni in pametne ure. "Njihovo uporabo in sankcije bomo v zakonu natančneje opredelili," je pojasnil Kostrevc.

Spremenili bi tudi pogoje glede zaključevanja šole, predvsem če učenec ne obiskuje pouka, kjer bi določili njegov nadaljnji status. Če zakonskih določil ne bi izpolnjevali, predlagajo globe.

Pregled osebnih stvari glede na sum o ogroženju zdravja

"Glede na to, da učenci včasih v šolo prinašajo vse mogoče stvari, bomo natanačno opredelili, kdaj in v kakšnem primeru se lahko odredi pregled osebnih stvari učenca - kdo to lahko stori, v kakšnem prostoru in s kakšnim namenom," je še pojasnil Kostrevc.

S tem bi celovito posegli v regulacijo, ki govori o varnosti v šolah. "Meja bo sum o ogroženju zdravja, tistega, ki je nekaj v šolo prinesel, in seveda vseh drugih. Meja bo tudi osebna integriteta učenca."

Mladoletnike v nekaterih romskih skupnostih silijo v kriminal

Na ministrtstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v zvezi z romsko tematiko kot najbolj pereče težave državni sekretar Igor Feketija izpostavi bivanjske pogoje, izobraževanje, vključevanje v vrtce in šole, zaposlovanje in tudi nasilje v družini oz. nasilje nad ženskami, vključno z zgodnjimi porokami. "Najbrž je jasno, da bo otrok, ki se rodi v uti brez vode in elektrike, težko zaključil osnovno šolo," je dejal.

V zadnjem času beležijo tudi porast mladoletnega prestopništva in kaznivih dejanj, kjer se nekatere mladoletnike celo instrumentalizira za kazniva dejanja, kar je povezano tudi s spremenjeno dinamiko znotraj romske skupnosti.

Poudarek na socialnem vključevanju Romov

Na področju socialnega vključevanja Romov bodo močno okrepili svoje aktivnosti, je napovedal Feketija.

V načrtu so dodatni večgeneracijski centri, odpiranje večnamenskih romskih centrov, predvsem pa krepijo centre za socialno delo - 30 novih zaposlenih bi z romskimi skupnostmi delalo na terenu, še 100 novih zaposlenih pa v okviru projekta evropske kohezije.

Ministrstvo ima v načrtu še odprtje treh novih dnevnih centrov za romske otroke.

Črtali bi 20 odstotkov otroškega dodatka

"Naklonjeni smo črtanju 20 odstotkov otroškega dodatka za tiste, ki imajo otroke doma, ne pa v vrtcu. To je preživet ukrep iz časov, ko so bili vrtci prenatrpani. Danes verjamem, da to ne dosega svojega namena, ampak je kvečjemu kontraproduktivno."

Komentiral je še pozive, da bi se del socialnih transferjev plačeval "v naravi". To se v praksi že dogaja, je pojasnil Feketija, če strokovni delavec v dogovoru z uporabnikom oceni, da je to učinkovit ukrep. "Da bi pa centre za socialno delo in socialne transferje spremenili v nek represivni aparat in orodje za kaznovanje, se pa ne strinjamo."

Po naših informacijah imajo na vladi v načrtu pripravljene tudi ukrepe, ki se dotikajo področja kriminalitete mladoletnih in kaznovalnih procesov. Kar pa ne bi veljajo le za Rome, temveč vse mladoletnike v državi.