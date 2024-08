Romom v Ribnici voda po vključitvi v proces integracije

Predstavniki Romov in vodstvo občine Ribnica so na današnjem sestanku govorili o zahtevah Romov iz romskih naselij Otavice in Goriča vas, da jim občina zagotovi vodo. Dogovorili so se, da jim bo občina vodo napeljala, ko bodo Romi izpolnili določene obveznosti in se vključili v proces integracije, je po sestanku povedal župan Samo Pogorelc.

Po enem od sklepov današnjega sestanka bo svet romske skupnosti skupaj z Romi iz treh ribniških romskih naselij do 5. septembra pripravil akcijski načrt kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov za vključevanje Romov v družbo. "Ko bo integracija stekla in jo bo mogoče čutiti tudi na terenu, pa bo tudi občina odigrala svojo vlogo," je dogovor opisal Pogorelc.

Romi iz naselja Otavice bodo po županovih besedah morali podpisati dogovor, ki bo določal, kaj morajo sami izpolniti, med drugim, da bodo pošiljali otroke v vrtec in šolo, da bodo pospravili naselje, da bodo določili mejo zemljišča, ki je v njihovi lasti, in poskrbeli, da se bodo zaposlili. "Potem bo mogoč tudi nek dogovor o pitni vodi," je dejal.

V proces integracije se bodo morali vključiti tudi Romi iz naselja Goriča vas. Za omenjeno naselje občina po županovih besedah ureja občinski prostorski načrt za njegovo legalizacijo. Ko bo to urejeno in ko se bodo tamkajšnji Romi vključili v integracijo, pa bo tudi občina opravila svoje in zagotovila vodo, je dejal. Med drugim se bodo morali Romi umakniti z zasebnih zemljišč, ki so jih nezakonito zasedli, je naštel Pogorelc.

Po besedah predsednika zveze Romov in tudi sveta romske skupnosti Jožeka Horvata Muca je svet na današnjem sestanku prevzel nekatere obveznosti, ki jih bo vpeljal v ribniških romskih naseljih. Pri tem se bodo osredotočili predvsem na to, da bodo otroci šli v vrtce in šole, da bodo stekli tudi drugi integracijski programi ter da bodo te tudi redno ocenjevali.

Žogico župan podal Romom

"Lahko rečem, da je bil današnji sestanek v teoriji uspešen, zdaj pa je na strani Romov, da teorijo spravijo v prakso," je dejal Pogorelc. Pri uresničevanju dogovora sicer pričakuje predvsem pomoč Zveze Romov Slovenije, na pobudo katere je bil sklican današnji sestanek.

Župan Pogorelc se je sicer v današnji izjavi po sestanku dotaknil še nekaterih mnenj, da Romom pravico do vode zagotavlja že sama ustava. Temu je župan pritrdil, vendar pa zakon določa, da se lahko vodo priključi samo na legalno zgrajene objekte, je dejal. Veliko je po njegovi oceni odvisno od romske skupnosti, kako bo sprejela današnji dogovor. "Kajti mi lahko sklenemo dogovore, lahko se pogovarjamo, ampak če ne bo prišlo do realizacije v samem naselju, se bomo morali pogovarjati še večkrat," je dejal. Zagotovil je, da bo svet romske skupnosti od zdaj več prisoten v Ribnici.

Predstavnik Romov iz naselja Otavice Amir Hudorovič je posredno zagotovil, da se bodo danes dogovorjenega držali.

Resda ustava pravi, da ima vsak pravico do pitne vode, vendar pa zakon določa, da se lahko vodo priključi samo na legalno zgrajene objekte, je dejal.