Poklukar in predstavnika romske skupnosti pozivajo k dialogu

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in predstavnika romske skupnosti so po sestanku o reševanju romskih vprašanj poudarili, da lahko to področje rešujejo le z dialogom. Poklukar je napovedal aktivnosti policije v Šentjerneju in Škocjanu ter pozdravil idejo predstavnikov Romov o ustanovitvi koordinacijskega telesa v romskih skupnostih.

"Zdi se mi, da so samo dialog, pogovori in predvsem umirjanje strasti tako v romski skupnosti kot med prebivalci občin, ki živijo z romsko skupnostjo, prava pot," je dejal minister Boštjan Poklukar na novinarski konferenci po srečanju s predsednikom Sveta romske skupnosti Jožekom Horvatom Mucem in predsednikom Foruma romskih svetnikov Slovenije Darkom Rudašom.

Strinjali so se, da je zaupanje med romsko skupnostjo in večinskim prebivalstvom porušeno. Predlog predstavnikov romske skupnosti o ustanovitvi koordinacijskega telesa v romski skupnosti, ki bi koordiniralo reševanje teh vprašanj, pa minister podpira.

"Romska skupnost niso samo kriminalci!"

Tudi Jožek Horvat Muc in Darko Rudaš sta obsodila kriminal v romskih naseljih, vendar opozorila, da gre za posameznike znotraj naselij. "Romska skupnost se omenja samo kot neka kriminalna skupnost, kar ne drži. Kot je minister prej povedal, so to posamezniki, ki imajo imena in priimke," je dejal Horvat Muc. Tudi po besedah Rudaša kriminal v romskih skupnostih ne sme biti "vseslovenski problem, kot se plasira v javnosti".

Jožek Horvat Muc je še poudaril, da je romska vprašanja treba reševati sistemsko, kar pomeni neodvisno od nastopa različnih vlad. Meni, da je država omogočila razvoj infrastrukture in komunale le v nekaterih romskih naseljih, pri čemer pa nosijo pomembno odgovornost tudi občine.

V Prekmurju je položaj bistveno boljši

V Prekmurju so po njegovih besedah občine uspešno črpale sredstva in uredile infrastrukturo, medtem ko občinam na jugovzhodu to ni uspelo. To je pripisal več razlogom, kot sta bivanje Romov na tujih zemljiščih in sprejemanje občinskih prostorskih aktov. "Romi so bili v preteklosti v jugovzhodnem delu odrinjeni na rob družbe," je dejal.

Tako Horvat Muc kot Rudaš pa sta poudarila, da pogrešata tudi večjo aktivnost pripadnikov romske skupnosti. Tudi sama pravih sogovornikov v romskih naseljih na jugovzhodu države nimata. Tamkajšnje župane in lokalno skupnost sta zato pozvala k sodelovanju, ki ga je v tem delu države po njuni oceni premalo.

Rešitev je tudi v izobraževanju, športu in kulturi mladih

Horvat Muc je poudaril, da morajo Romi otroke pošiljati v vrtec in šolo ter sodelovati z drugimi institucijami, da bi se dvignili iz revščine. Kot je dejal, bi morali mlade od kriminala preusmeriti v aktivnosti, kot so izobraževanje, šport in kultura.

Rudaš meni, da bo morala lokalna skupnost prevzeti svoj del odgovornosti za zagotovitev ustreznih bivanjskih pogojev, na Romih pa je, da se držijo norm, ki veljajo za vse. "Romi morajo tudi na jugovzhodu postati izobraženi in zaposleni davkoplačevalci, tako kot na severovzhodu. Ko združimo te tri elemente, dobimo zgledno stopnjo sobivanja," je poudaril.