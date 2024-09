Poslanci na prvi izredni seji po počitnicah o romskih vprašanjih

Poslanci se po parlamentarnih počitnicah vračajo v DZ. Na današnji izredni seji bodo obravnavali predlog priporočila vladi o učinkovitosti obravnave romskih vprašanj. Potrjevali bodo tudi mandat poslancema Andreju Poglajnu in Francu (Franciscu Estanislauu) Medicu, ki bosta v parlamentu nasledila evropska poslanca Mateja Tonina in Branka Grimsa.

Poslanci bodo glasovali o predlogu priporočil vladi, ki so jih prejšnji teden z osmimi glasovi za in šestimi proti podprli člani odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

Med drugim so v predlogu zapisali, naj DZ vladi predlaga, da v treh mesecih pripravi sistemske ukrepe s spremembo zakona o financiranju občin. Menijo, da bi morale občine o porabi sredstev, ki jih pridobijo na podlagi deleža romske populacije, poročati uradu za narodnosti. Predlagajo tudi pripravo pravne podlage za zagotovitev denarja, namenjenega kontinuiranim projektom za integracijo Romov.

Zahtevo za sklic izredne seje DZ o obravnavi predloga priporočila vladi v zvezi z reševanjem romskih vprašanj so prejšnji teden vložili poslanci SDS, NSi, 27 od 40 poslancev Gibanja Svobode, nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek ter poslanec SD Predrag Baković zaradi neustreznega in neučinkovitega upravljanja z romskim vprašanjem.