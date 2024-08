"V jesenskem obdobju načrtujemo prenovo kazenske zakonodaje, tako kazenskega zakonika kot zakona o kazenskem postopku. Nadaljujemo tudi pripravo zakona, ki bo obravnaval mladoletne storilce kaznivih dejanj. Sledita še zakon o prekrških, zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora in tako dalje," je po današnjem sestanku z ekipo ministrstva za notranje zadeve povedala ministrica za pravosodje Andreja Katič. Čeprav številne spremembe napovedujejo prav v času aktualne romske tematike, tudi zaradi nedavnega incidenta v Kočevju, ki je pritegnil veliko pozornosti, Katičeva pojasnjuje, da so bili vsi ti zakoni v pripravi že prej.

Neformalni brifing o vprašanjih, povezanih z romsko tematiko, je potekal med pravosodnim ministrstvom in ministrstvom za notranje zadeve, kjer so bili med drugimi prisotni pravosodna ministrica Andreja Katič, državna sekretarka Andreja Kokalj in državni sekretar Milan Brglez.

"Zaključke bi strnila takole: vrtec, šola, sociala, preventivno delovanje vseh organov na lokalni in državni ravni, aktivnosti družbe kot celote, socializacija in na koncu je pravosodje," je pojasnila Katičeva.

Od ministrstva za notranje zadeve so prejeli vrsto pobud, ki pa za pravosodno ministrstvo niso bile novost, saj imajo po besedah Katičeve vse te pobude že v delovni skupini, v kateri sodelujejo tudi predstavniki ministrstva za notranje zadeve, policije, tožilstva in sodstva.

Poudarila je še, da mora biti zakonodaja, tudi kazenska, za vse enaka.