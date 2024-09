Minister Poklukar o romski problematiki: bodo našli rešitev?

Predstavniki sedmih civilnih iniciativ iz Jugovzhodne Slovenije in Posavja so pred dnevi opozorili na težave s posameznimi Romi, s katerimi se srečujejo v njihovi okolici. Izrazili so željo, da bi se še v septembru sestali s predstavniki vlade, da jim predstavijo dogajanje na terenu in možne rešitve. V kolikor posluha ne bo, ne vidijo druge rešitve, kot so protesti.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar Foto: STA

Poklukar se je o romskih vprašanjih sicer že konec prejšnjega tedna pogovarjal z ministrico za pravosodje Andrejo Katič, predstavniki policije in generalno državno tožilko Katarino Bergant, na sestanku pa so govorili tudi o obstoječi zakonodaji in morebitnih rešitvah.