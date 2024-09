Pirc Musar: Romi z Dolenjskega bi se lahko učili od Romov iz Prekmurja

"Izjemno zadovoljna sem, da je vrtec tu na Pušči že od leta 1962 in to seveda danes kaže rezultate. Šestdeset let kasneje je lahko ta skupnost vzor ne le ostalim romskim skupnostim po Sloveniji, ampak tudi marsikomu po svetu," je ob obisku dejala Pirc Musar, ki je Puščo želela obiskati, da se na lastne oči prepriča, kako tukaj romska skupnost sobiva z ostalimi prebivalci.

Omenila je tudi, da je na Dolenjskem več težav med Romi in ostalim prebivalstvom, zato si želi, da bi jim bili Romi iz Pušč za zgled. "Danes sem tukaj, da Sloveniji pokažem, da se da in da bi se Romi od Romov lahko na Dolenjskem naučili zglednega sobivanja. Predvsem pa zavedanja o tem, kako zelo pomemben je izobraževalni proces od majhnih korakov naprej," je dejala. Brez tega napredka ne bo "in tudi sobivanja ne, zato še enkrat poziv z moje strani – otroci v šolo in potem lahko tudi na drugem koncu Slovenije upamo na boljše čase".

Ena od osmih enot Vrtca Murska Sobota, enota Romano, deluje na Pušči že od leta 1962. Foto: STA

Pirc Musar: Romska skupnost mora vedeti, da ima poleg pravic tudi dolžnosti

Represija je vedno zadnja možnost, vsi pa se moramo zavedati, "da mora tudi romska skupnost vedeti, da poleg pravic, ki jih imajo, prihajajo tudi dolžnosti", je dejala predsednica.

"Če se dolžnosti ne bomo zavedali, bodo problemi. Ampak z represijo ne bomo rešili težav, ki so mnogo globlje zakoreninjene, kot se morda na prvi pogled zdi." Dodala je, da so zato nujno potrebne tudi sistemske politične rešitve, kar je poteza, ki jo mora narediti vlada.

Ena od osmih enot Vrtca Murska Sobota, enota Romano, deluje na Pušči že od leta 1962, ravnatelj je Borut Anželj. "Tudi to, da so tukaj drugačne razmere v odnosih med Romi in ostalim prebivalstvom kot na Dolenjskem, je rezultat tega načrtnega sistematičnega dela, ki poteka že več kot 60 let," je Anželj dejal za STA.

Minister Poklukar: S stanjem nisem zadovoljen, gredo pa ukrepi v pravo smer

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jušić pa sta danes obiskala Novo mesto in s tamkajšnjim županom Gregorjem Macedonijem in vodstvom tamkajšnje policijske uprave govorila o varnostnih razmerah v občini. S stanjem varnosti še nista zadovoljna, gredo pa ukrepi v pravo smer, sta ocenila v izjavi za medije.

"Občani in občanke, prebivalci Mestne občine Novo mesto so varni, policija to dnevno dokazuje s svojim proaktivnim delom," je dejal generalni direktor policije Senad Jušić. "Policija se s tovrstno problematiko intenzivno ukvarja in se sistematično odziva na vse dogodke že od konca junija. Danes lahko zagotovim, da smo na pravi poti," je dejal.

Jušić je tudi poudaril aktivno vlogo vodij policijskih okolišev in pomembnost dveh policistov, pripadnikov romske skupnosti, na območju novomeške policijske uprave. "Razumeta jezik, kulturo in običaje ter sta izjemno dragocen vir informacij za delo slovenske policije in razumevanje tovrstne problematike," je ocenil.

Macedoni pozval vlado, naj pristopi k reševanju problema

Župan Novega mesta Gregor Macedoni pa je v izjavi za medije poudaril, da zgolj delo policije, ki se je ob nedavnih dogodkih v občini odzvala pravilno, romskega vprašanja ne bo rešilo. Odločevalce v Ljubljani je pozval, naj razumejo, da gre za zelo zahtevno vprašanje za več resorjev, h kateremu mora nemudoma pristopiti celotna vlada. Obsodil je napad na policiste in poudaril, da napad nanje pomni napad na vse državljane.

Minister Poklukar je še napovedal, da bo terenski sestanek medresorske delovne skupine za obravnavo romskega vprašanja v četrtek v Škocjanu.

V Ribnici je potekal shod

V Ribnici se je medtem odvil shod, na katerem so občani podprli župana Sama Pogorelca pri reševanju romskih vprašanj. Prizadeva si, da bi zakoni veljali za vse enako, zato razume stiske občanov, želi pa si tudi urejanja statusa Romov, predvsem njihove integracije, je pojasnil za STA. Po navedbah organizatorjev se jih je zbralo okrog 250.

Kot je za STA pojasnil eden od udeležencev shoda, občane najbolj moti to, da imajo Romi na njihovih parcelah postavljena naselja in zato do njih kot lastniki ne morejo dostopati, teh parcel urejati ali jih pregnati, "lahko samo plačujemo davke za to parcelo". Do zdaj so samo prosili, naj se ta problematika uredi, in veseli so, da se je župan "opogumil" in pristopil k reševanju. Upajo, da bo vlada spremenila zakone tako, da bodo veljali za vse enako, da se te črne gradnje podrejo in da bodo lastniki lahko dostopali do svojih zemljišč. Zaskrbljeni so tudi zaradi kriminala.

Tudi ribniški župan od vlade pričakuje ukrepe

Pogorelc je za STA dejal, da vesel podpore občanov. "Ni mi vseeno, v končni fazi tako za Rome kot tudi za drugo prebivalstvo," je dejal in dodal, da razume stiske ljudi. Izpostavlja, da je treba začeti končno upoštevati ustavo, ki zagotavlja enakost pred zakonom. Tudi organizacije, kot sta Varuh človekovih pravic in Zagovornik načela enakosti, bi morale pri romskih vprašanjih narediti več, pravi.

Meni, da je treba potegniti konkretne poteze, predvsem to, da bo delo spet vrednota in da se zmanjšajo socialni transferji. Zakon bi morali po njegovem mnenju prevetriti tako, da bi za dva otroka imeli otroški dodatek, za vsakega naslednjega pa davčne olajšave, ki bi jih morali pogojevati s tem, da je vsaj en starš zaposlen. Izpostavil je tudi nujnost obiskovanja vrtcev in šol za romske otroke, nujno pa je tudi izločiti kriminal. Od vlade pričakuje konkretne ukrepe, predvsem ministrstva za pravosodja, ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrstva za vzgojo in izobraževanje.