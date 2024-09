Podpredsednik Sveta romske skupnosti RS Fatmir Bečiri je obiskal tri romska naselja v občini Ribnica. Svet romske skupnosti se je namreč nedavno vključil v reševanje spora med občino in tamkajšnjimi Romi. Cilj obiska je dokazati, da se je z Romi mogoče pogovarjati in najti rešitve za njihovo težave, je ob obisku za medije dejal Bečiri.

Najprej je Bečiri obiskal romsko naselje Otavice, kjer živijo tri romske družine, nato pa se je odpravil v romski naselji Goriča vas in Lepovče, ki sta dve največji romski naselji v občini.

Med obiskom je prisluhnil težavam, s katerimi se srečujejo Romi, hkrati pa jih skušal spodbuditi, da z občino vodijo dialog, da skupaj najdejo rešitve za njihove težave. V ta namen v Ribnici tudi ustanavljajo romsko organizacijo, ki se bo vključila v Zvezo Romov Slovenije, je povedal.

Želijo, da bi jim občina zagotovila vodo

V svetu romske skupnosti glede reševanja romskih vprašanj v Ribnici pričakujejo, da bo z Romi vodila dialog in imela razumevanje za njihove težave. "Svoje pa morajo opraviti tudi Romi. Med drugim morajo imeti urejeno naselje, se prilagajati krajanom in, kar je najpomembneje, pošiljati otroke v vrtec in šolo," je dejal. Romi se bodo morali tudi aktivneje vključevati v delo, pri čemer Bečiri računa tudi na pomoč občine.

V romskih naseljih Otavice in Goriča vas si Romi predvsem želijo, da bi jim občina zagotovila vodo, saj je ta, kot je dejal Amir Hudorovič iz romskega naselja Otavice, ključna pri vključevanju Romov v družbo. Pri tem je bil kritičen do župana Sama Pogorelca, ki da ima za to premalo posluha.

Pogorelc je v današnji izjavi nasprotno znova poudaril, da bo občina opravila svojo nalogo, da pa morajo tudi Romi izpolniti, kar so se dogovorili na skupnem sestanku konec avgusta. Za Otavice so se po njegovih besedah dogovorili, da bodo Romi naročili geodeta, ki bo odmeril njihovo parcelo, hkrati pa se umaknili z okoliških parcel, ki jih zasedajo in niso v njihovi lasti. Prav tako morajo Romi zagotoviti, da bodo njihovi otroci obiskovali vrtec in šolo, "zgoditi se mora tudi kakšna zaposlitev". "Potem bo tudi občina pristopila k temu, kar je obljubila, in na parcelo napeljala vodovodni priključek," je dejal. Vodovodni priključek bo sicer po besedah župana začasen, saj gre za kmetijsko parcelo, na kateri stalni priključki niso dovoljeni.

Pogoj, da se naselje več ne širi nezakonito

Za naselje Goriča vas pa občina po besedah župana že spreminja občinski prostorski načrt za njegovo legalizacijo. Ko bo to urejeno in ko se bodo tamkajšnji Romi vključili v integracijo, jim bo občina zagotovila tudi vodo. Pogoj je pri tem sicer tudi, da se naselje več ne širi nezakonito. "Naselje bomo namreč urejali za obstoječe uporabnike in ne na zalogo," je dejal. Če bo prihajalo do novih priseljevanj, do enega je po županovih besedah v zadnjem času že prišlo, bo občina dvignila roke in pustila, da stvari ureja država.

Hudorovič je danes poudaril, da so v Otavicah že uresničili zahtevo občine, da naselje pospravijo, tudi otroke naj bi redno pošiljali v vrtec in šolo. Glede zaposlovanja pa je poudaril, da je težko, saj le redko kdo želi zaposliti Roma.

V Ribnici ustanavljajo romsko organizacijo, ki se bo vključila v Zvezo Romov Slovenije, je povedal Bečiri. Foto: STA