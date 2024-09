Policija se brani pred očitki, da Rome obravnava manj strogo od drugih

Policija se v zadnjem času sooča z več neverodostojnimi informacijami o domnevnih kaznivih dejanjih na območju Kočevja in Ribnice, pa tudi o samem delu policije. Na enega takih so nocoj opozorili na policijski upravi Ljubljana. Širjenje takšnih informacij krni zaupanje v policijo, ki pa je ključno za zagotavljanje varnosti, opozarjajo na policiji.

Po družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek, na katerem policistka in policist policijske postaje Kočevje ponoči izvajata postopek za osebo, ki v policijskem postopku poplesuje ob vozilu. Posnetek je naletel na komentarje, da sta policista ravnala manj strogo, ker naj bi šlo za Roma.

Videoposnetek dogodka:

Noro,kaj so levičarske horde in @vladaRS naredili iz dostojanstva in pristojnosti @policija_si .Namesto,da bi tipa z gumijevkami prizemljili,se mu pustijo zasmehovat‼️

Ne upajo ukrepat,ker jih sicer SENAD@GOLOB kazensko preganjajo.Zato se po nasvetu @mnz_gov_si POKLUKARJA 🔑‼️ pic.twitter.com/PINZhBb4BT — Aleš Hojs (@aleshojs) September 6, 2024

Kot je v današnji izjavi pojasnil direktor policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec, gre za policista, ki delujeta v lokalnem okolju in poznata osebo, ki sta jo obravnavala, saj gre za mladoletnika, ki spada v kategorijo še posebej ranljivih oseb. Prav tako ta oseba ni šla za volan, ampak se je usedla na sovoznikov sedež. "Po oceni policistke in policista nista bila ogrožena, zasledovala sta načelo sorazmernosti in nujnosti policijskega postopka, je pa policistka na ustrezen način opozorila osebo, ki je poplesavala in prepevala, na spremembo obnašanja, kar je oseba v policijskem postopku, kot je vidno na posnetku, tudi upoštevala in se po opozorilu usedla v vozilo," je pojasnil Omejec.

"Zaupanje v delo policije je ključno"

Kot je izpostavil, policisti policijske postaje Kočevje najbolje poznajo varnostno situacijo v Kočevju. "Zaupanje v delo policije policijske postaje Kočevje je ključno za upravljanje z varnostnimi tveganji v specifičnem okolju," je dejal. Želi si, da bi se strasti na teh območjih umirile, zaupanje med deležniki pa okrepilo.

Podobno so v današnji objavi že popoldne opozorili tudi na generalni policijski upravi. V zadnjih dneh se je namreč za območje Kočevja v javnosti pojavilo več informacij o kaznivih dejanjih, za katere se je po preverjanju policije izkazalo, da ne držijo. Na primer, da je bilo v preteklih dneh na območju Kočevja s sekirami napadeno zdravstveno osebje. Preverjali so tudi informacijo, da v eni od trgovin izvršujejo tatvine, a ugotovili, da so bile trgovine takrat zaprte in da v njih ni prišlo do tatvin. Pri preverjanju informacije, da je prišlo do streljanja med osebami, pa so ugotovili, da so ljudje slišali poke, a do samega streljanja po do sedaj znanih podatkih ni prišlo. Policisti o tem dogodku sicer še zbirajo obvestila.

Informacija, da so se policisti zaklenili v postajo, je lažna

V javnosti so se pred kratkim pojavile nekatere neresnične informacije o delu policije. Tako je na primer zaokrožila zgodba o tem, da so se policisti zaklenili na policijski postaji in da zaradi groženj odhajajo s postaje.

"Navedba, da so se policisti zaklenili pred Romi, je popolnoma neresnična. Policijske postaje so, zlasti v nočnem času, vedno zaklenjene skladno s 116. členom pravil policije, in sicer zaradi zagotavljanja varnosti objektov in zaposlenih, kar je del standardnega varnostnega protokola na vseh policijskih postajah po vsej Sloveniji. Dejstvo je, da so se na policijski postaji zglasili oškodovanci kaznivega dejanja, ki jim je policist omogočil vstop v prostore enote. Zaradi zagotavljanja varnosti postopkov je bil vstop na postajo omejen, zato policisti dodatnim osebam, ki so prišle nekaj minut kasneje, vstopa niso dovolili," so pojasnili na generalni policijski upravi v današnji objavi.

Kadrov je res premalo, a delovne sile primanjkuje povsod

Število policistov v Kočevju je višje kot v drugih primerljivih enotah, v tem letu pa pričakujejo zaposlitev dodatnih policistov, ki bodo zaključili šolanje.

"Naj dodamo, da Policijska uprava Ljubljana redno spremlja in analizira stanje na terenu ter temu primerno izvaja ukrepe za razporejanje kadrov na območja, ki so varnostno bolj obremenjena. Tako v zadnjem obdobju tudi na območje Kočevja in Ribnice napotuje policiste drugih enot, ki skrbijo za varnost na tem območju, intenzivno preiskujejo kazniva dejanja in zagotavljajo višjo stopnjo varnosti policijskim postopkom," so navedli na generalni policijski upravi.

Se pa slovenska policija že nekaj let sooča z izzivom kadrovskega pomanjkanja, saj delovne sile primanjkuje na celotnem trgu dela. "Iz navedenih razlogov smo v zadnjih letih posebno pozornost posvečali tudi pridobivanju novih kadrov in povečanju vpisa na Višjo policijsko šolo ter promociji policijskega poklica," so izpostavili.

"Namerna sprevračanja o delu policije so izrazito krivična do policistov"

Glede policijskih pooblastil in napadov na policiste ter groženj policistom pa poudarjajo, da v policiji dnevno spremljajo uporabo policijskih pooblastil v praksi ter napade na policiste in konstantno izvajajo ukrepe za izboljšanje stanja na tem področju.

"Namerna sprevračanja o delu policije so ne le izrazito krivična do policistov, ki na terenu vsak dan predano opravljajo svoje delo, rešujejo življenja in zastavljajo svojo varnost, da bi poskrbeli za varnost drugih, temveč so takšna sprevračanja škodljiva tudi za zaupanje v delo policije," svarijo.

Prav zaupanje med policisti in občani pa je ključno, da bodo ljudje takrat, ko potrebujejo pomoč, poklicali policiste, jim posredovali pomembne informacije in z njimi delili svoje težave. "Poskusi, da se takšno zaupanje naruši, ne koristijo nikomur. Na družbenih omrežjih se z nepreverjenimi informacijami po nepotrebnem ustvarja panika in ruši občutek varnosti," so navedli.

Namesto tega si želijo več sodelovanja z občani: "Vsaka prijava in informacija nam bo namreč lahko pomagala preiskati in preprečevati nedovoljena ravnanja, končni rezultat takšnega sodelovanja pa je vedno višja raven varnosti za vse." Občani lahko kazniva ali sumljiva dejanja prijavijo na telefonsko številko 113 ali pokličejo najbližjo enoto policije. Če želijo ostati anonimni, lahko pokličejo tudi na anonimno telefonsko številko policije 080 1200.