Kriminalistična preiskava streljanja v romskem naselju Šmihel v Novem mestu 8. septembra je potrdila, da je bil povod spor med družinami. Izkazalo se je, da je 51-letni strelec, ki so ga po navedbah vodje novomeških kriminalistov kazensko ovadili med drugim zaradi poskusa uboja, streljal z ukradeno pištolo in da je dogodku sledilo več požarov.

"V okviru kriminalistične preiskave smo ugotovili, da je prišlo do nesoglasij in spora med družinami, med družino osumljenega in sosedi. Vzrok spora naj bi bil očitek oziroma prepričanje osumljenca, da je oškodovanec zoper njega podal prijavo zaradi nezakonite gradnje. Spor se je nato razširil tudi na ostale člane družine," je v današnji izjavi za javnost povedal vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Novo mesto France Božičnik.

Eden izmed strelov zadel otroka

Tistega dne naj bi kasnejši oškodovanec najprej s solzivcem poškropil sorodnika osumljenca, prišlo pa je tudi do fizičnega obračuna. Takrat je v spor posegel osumljeni in s pištolo ustrelil v smeri oškodovanca, ta pa je skupaj z ostalimi začel bežati. Osumljenec je stekel za njimi in za njimi izstrelil več strelov.

"Eden izmed strelov je zadel tudi otroka v nogo. Po streljanju je osumljeni pristopil do oškodovančevega sina, ki je star 17 let, vanj uperil pištolo in sprožil, vendar do strela ni prišlo. Med streljanjem je bila poškodovana še ena mladoletna oseba, in sicer jo je zadel delec odbojne krogle. Dve osebi pa sta bili lažje poškodovani pri begu pred strelcem," je še povedal Božičnik.

Deklica, ki jo je strelec zadel v nogo, je ob tem dobila lahke telesne poškodbe in je bila še isti dan po zdravstveni oskrbi prepuščena v domačo oskrbo.

Policisti zaradi družinskih sporov posredovali večkrat

Streljal je 51-letni moški iz naselja, ki so ga policisti kmalu po dogodku izsledili, aretirali in mu odvzeli prostost. Kriminalisti so med ogledom kraja kaznivega dejanja našli naboje, tulce strelnega orožja in pištolo. V nadaljevanju preiskave so ugotovili, da je bila pištola v letu 2013 ukradena ob vlomu v stanovanjsko hišo na območju PU Celje.

Policisti so zaradi sporov med družinami posredovali v Šmihelu že pred tem, v četrtek in soboto. "V obeh primerih so vzpostavili javni red in mir, obravnavali so kaznivo dejanje grožnje in kršitve javnega reda in miru. Osumljenec je bil v preteklosti že obravnavan za nasilna kazniva dejanja, in sicer za kaznivo dejanje ogrožanja varnosti ter za kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe," je pojasnil Božičnik.

Policisti so osumljenca 10. septembra privedli pred preiskovalnega sodnika s kazensko ovadbo, in sicer zaradi dveh kaznivih dejanj poskusa uboja, dveh kaznivih dejanj povzročitve lahke telesne poškodbe in enega kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Predlagali so tudi odreditev pripora zaradi ponovitvene nevarnosti in nevarnosti uničenja sledov. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju zoper osumljenca odredil pripor.

Za kaznivo dejanje uboja je zagrožena kazen od pet do 15 let zapora, za povzročitev splošne nevarnosti do pet let zapora, za povzročitev lahke telesne poškodbe pa do treh let zapora.

V naselju več požarov

V nedeljo v večernih urah, ko so se zaključile policijske aktivnosti v naselju, je bila policija obveščena še o požaru na stanovanjski hiši osumljenca. Kriminalisti so potrdili, da gre za kaznivo dejanje požiga, povzročena je bila materialna škoda v vrednosti okoli 20 tisoč evrov.

Dva dni kasneje je bila policija ponovno obveščena o dveh požarih v omenjenem naselju. V dopoldanskem času je zagorela počitniška prikolica, v večernih urah pa ostrešje stanovanjske hiše, oboje v lasti osumljenca, ki je bil takrat že v priporu. Preiskava požarov še poteka.

Vodja oddelka za splošne policijske naloge na PU Novo mesto Sebastjan Virant je še povedal, da so na območju PU Novo mesto v prvi polovici leta obravnavali povečano število premoženjskih kaznivih dejanj, predvsem tatvin, pa tudi več nasilnih ravnanj posameznikov na prireditvah in drugih javnih krajih in kršitev, ki so motile občane. Med njimi je bilo predvajanje glasne glasbe, kurjenje odpadkov, streljanje v zrak in poškodbe javne infrastrukture.

"Največ tovrstnih ravnanj smo zaznali na območju občin Šentjernej, Škocjan in Brežice," je povedal in dodal, da so na omenjenih območjih okrepili prisotnost. "Okrepljene aktivnosti izvajamo od julija in v tem času smo izvedli 5.945 različnih ukrepov," je navedel.

Zaradi stalne prisotnosti policije manj kršitev

Na varnostno obremenjenih območjih so med drugim opravili 327 intervencij in kršiteljem izdali 125 plačilnih nalogov. V 117 primerih so ugotovili kršitve iz pristojnosti drugih prekrškovnih organov, kot so primeri zanemarjanja otrok in obiskovanja osnovne šole, kurjenje in sežiganje odpadkov. Opravili so tudi 13 hišnih preiskav. "Zaradi stalne prisotnosti policije je manj kršitev, kar pozitivno ocenjujejo tudi okoliški prebivalci," je pojasnil Virant.

Pozitivno ocenjuje tudi protokol glede obveščanja in ukrepanja v primeru groženj v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Na območju PU Novo mesto so bili v zadnjem času obveščeni o dveh takšnih primerih, eno za kaznivo dejanje nasilništva in drugo grožnje.