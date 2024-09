Streljanje in požar v romskem naselju, na terenu enote policije

V romskem naselju Šmihel pri Novem mestu so odjeknili streli, pri tem naj bi bila ena oseba poškodovana. Na terenu so policisti in reševalci, tja so odhiteli tudi gasilci, saj prejeli klic o goreči hiši. Po neuradnih informacijah N1 naj bi šlo za požig. Preiskava še poteka, na širšem območju Novega mesta pa je trenutno povečano število policijskih patrulj. V zraku kroži tudi helikopter, so sporočili z novomeške policijske uprave.

Policisti na številki 113 v Operativno-komunikacijskem centru Policijske uprave Novo mesto so danes ob 13.14 uri prejeli klic o streljanju v romskem naselju Šmihel v Novem mestu, nekaj minut kasneje pa še o goreči hiši.

Več policijskih patrulj je skupaj z reševalci vstopilo v naselje. Reševalci so na urgenco odpeljali eno osebo, ki je bila poškodovana s strelnim orožjem. Po do sedaj znanih podatkih ni v življenjski nevarnosti. Policisti so na kraju prijeli osumljenca streljanja in mu odvzeli prostost. Naknadno so na kraj prispeli še gasilci, ki so požar stanovanjske hiše omejili in pogasili. Povzročena materialna škoda še ni znana.

Na območju Novega mesta je povečano število policistov iz različnih enot novomeške in sosednjih uprav. Aktiviran je tudi helikopter slovenske policije, ki opravlja operativne in preventivne naloge na varnostno obremenjenih območjih.

Kraj dogodka je zavarovan in gibanje omejeno. Kriminalisti in policisti izvajajo nujna preiskovalna dejanja zaradi sumov več uradno pregonljivih kaznivih dejanj. Preiskava je v teku, sporočajo z novomeške policijske uprave, kjer naj bi ob 19.15 javnost bolj podrobno obvestili o dogajanju v Šmihelu.

Več sledi.