Zaradi lažne ugrabitve na fantovščini posredoval policijski helikopter

Potegavščina, načrtovana za fantovščino, ki je vključevala lažno ugrabitev ženina, se je v soboto na vzhodu Nemčije končala z obsežno policijsko akcijo, v kateri je sodeloval tudi helikopter. Bodočega ženina so naposled našli živega in zdravega v krogu prijateljev, ki so mu pripravili nič kaj nedolžno potegavščino.