Na Hrvaškem do smrti pretepli mladega vojaka

Umrl je pripadnik hrvaške vojske Jakov B., 21-letni vojak, ki je bil v noči na soboto surovo pretepen na glavnem trgu v Požegi.

Zdravniki Splošne bolnišnice Požega so se borili za mladeničevo življenje, danes zjutraj okoli 9.20 pa je zaradi poškodb umrl.

Policisti so zaradi pretepa prijeli 20-letnega M. K.

Mladi vojak in napadalec sta bila prijatelja

Portal pozega.eu je objavil, da sta bila mladeniča prijatelja in da sta bila tisto noč skupaj zunaj. "Od malega sta rasla skupaj, le eno leto razlike. Družila sta se, delila dobro in slabo. Bila sta neločljiva," so za portal povedali domači.

M. K. in Jakov sta si delila zelenico nogometnega kluba, za katerega sta oba igrala, trenirala in hodila na tekme.

Jakov B. je bil pripadnik hrvaške vojske. Ministrstvo za obrambo je sporočilo, da so ga v noči na soboto okoli 2.25 našli nezavestnega na parkirišču Trga Svetog Trojstva. Navedli so še, da pripadnik HV med dogodkom ni bil v službi.

Napadalec se je pred policisti pretvarjal, da je mimoidoči

Napadalec se je pred policisti pretvarjal, da je le mimoidoči in da želi pomagati. Kot je poročal Dnevnik Nove TV, so surov napad posnele nadzorne kamere. Po njihovih navedbah je šlo za večkratne in močne brce v glavo.

Vojak je prišel v bolnišnico v Požego v zelo hudem stanju, tam so morali izvajati oživljanje. Šlo je za poškodbe glave, notranje krvavitve, pa tudi poškodbe drugih delov telesa.

Motiv napada še ni znan, po poročanju Nove TV pa sta tako napadalec kot žrtev iz istega manjšega kraja pri Požegi. Vojakova starša, ki sicer živita v Nemčiji, sta na poti v Požego.

Policisti še opravljajo kriminalistično preiskavo in ugotavljajo vse okoliščine dogodka.