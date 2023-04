Oboroženi moški v vodnem parku ubil sedem ljudi

Po podatkih oblasti so poleg sedemletnega otroka žrtve še tri ženske in trije moški.

V mehiški zvezni državi Guanajuato, kjer že več let divja nasilje mamilarskih kartelov, je v soboto skupina oboroženih moških v mestu Cortazar vdrla v tamkajšnji vodni park in ubila sedem ljudi, med njimi sedemletnega otroka, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile lokalne oblasti.

Po podatkih oblasti so poleg sedemletnega otroka žrtve še tri ženske in trije moški, ena oseba je bila huje ranjena.

Po navedbah upravljavca objekta La Palma se je napad zgodil v soboto popoldne, ko so napadalci vdrli v kompleks in začeli streljati. Policija za zdaj ni razkrila morebitnega motiva za napad, iskanje napadalcev pa se nadaljuje.

Mehiška zvezna država Guanajuato je zaradi spora med kriminalno skupino Santa Rosa de Lima in kartelom Jalisco New Generation, ki se ukvarja s krajo goriva in trgovino z drogami, postala ena najbolj nasilnih v Mehiki, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Od leta 2006, ko je vlada poslala vojsko v boj proti narkokartelom, so v Mehiki zabeležili več kot 350 tisoč umorov, za večino od njih pa so krive kriminalne združbe.