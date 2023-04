V Mostah 76-letnik z nožem nad 59-letnika

Ljubljanski policisti zbirajo obvestila o petkovem sporu med dvema moškima na območju Most. Po doslej znanih podatkih je v sporu 76-letni moški z nožem poškodoval 59-letnika. Tega so sosedje odpeljali v UKC Ljubljana, kjer je ostal v zdravniški oskrbi, so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Osumljenega so policisti pridržali.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja zoper življenje in telo in bodo osumljenega 76-letnega moškega, ki so ga takoj po dogodku prijeli v bližini kraja dogodka in ga pridržali, v prihodnjih dneh privedli k preiskovalnemu sodniku, so še navedli na ljubljanski policijski upravi, kjer so bili o dogajanju obveščeni v petek okoli 17. ure.