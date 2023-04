Osumljen družinskega nasilja, doma pa imel še strelivo, eksploziv in drogo #foto

Osumljencu so zasegli več nabojev, smodnik in pirotehnične izdelke.

Osumljencu so zasegli več nabojev, smodnik in pirotehnične izdelke. Foto: PU Celje

Policisti Policijske uprave (PU) Celje so v preteklih dneh na Koroškem opravili hišno preiskavo pri moškem, ki so ga pred tem obravnavali zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilje v družini in mu izrekli tudi ukrep prepovedi približevanja. Med preiskavo so našli več nabojev za orožja in eksploziv.