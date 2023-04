Brutalno umorili tri dekleta, ki so jih prej še mučili

V Ekvadorju so brutalno umorili tri dekleta, manekenko, pevko in študentko, ki so jih v plitkem grobu našli s prerezanimi vratovi. Pred tem so vse tri še mučili, navaja policija.

El triple crimen de Nayeli Tapia, Denisse Reyna y Yuliana Macías en Esmeraldas es lo más espeluznante que he visto en esta primera semana de abril. Tras el hallazgo de sus cuerpos torturados, sus familiares han recibido amenazas. Ojalá este asesinato no quede en la impunidad. pic.twitter.com/V1jt9vk3nV — Tere Menéndez (@TMT30_) April 10, 2023

Dvaindvajsetletno Nayeli Tapia, enaindvajsetletno Yuliano Macias in devetnajstletno Denisso Reyna iz mesta Santo Domingo de los Tsachilas so prejšnji teden razglasili za pogrešane, potem ko so 4. aprila odšle na plažo v Ekvadorju.

Njihova trupla, v kopalkah in lahkih oblačilih ter s prerezanimi vratovi, so našli ribiči približno 80 kilometrov daleč, ob reki Esmeraldas v bližini mesta Quininde, poroča Daily Mail.

Po navedbah lokalnih medijev so bila dekleta tudi zvezana, usta pa so imela prekrita s povoji. "Bile so mlade, v kopalkah, lahkih oblačilih in kratkih hlačah," je povedal Diego Velastegui, policist mesta Quinindeo.

🆘️CONTRATADAS PARA UN SHOW ARTÍSTICO, NUNCA REGRESARON A CASA🆘️🆘️#Alerta

Tres jóvenes identificadas como Denisse Reyna, Nayeli Tapia y Juliana Macías, reportadas como perdidas el martes 4-04-2023 en Santo Domingo, fueron halladas muertas en Quinindé. Esmeraldas. pic.twitter.com/5tcqiIc7Vg — De Vuelta a la Batalla, Seguimos (@RRueda_Ermel) April 8, 2023

Policija obupano išče storilce, medtem ko družine umrlih deklet prosijo, naj javnost ne ugiba, ali so smrti povezane s trgovino z mamili.