Neuradno: ustrelil očeta in si nato sodil sam

V torek so policisti iz hrvaškega mesta Vinkovci prejeli obvestilo o ustreljenem moškem. Na kraju so našli truplo moškega in ugotovili, da se je storilec umaknil s kraja dejanja, poroča Index.hr. Policisti še ugotavljajo vse okoliščine dogodka, ugotovili pa so, da je osumljenec za umor sin ustreljenega.