Streljanje v Zagrebu: Moški ležal v mlaki krvi. Napadalec pobegnil.

Zagrebško policijo so okoli 19.40 obvestili o streljanju v Ulici Dobriše Cesarića v Španskem.

"Ravno sem šla na sprehod, ko sem zagledala policijski avto. Videla sem moškega na tleh v mlaki krvi. Sosedje so povedali, da so slišali streljanje in poklicali policijo, ta je hitro prispela. Napadalec je sedel v avto in pobegnil v smeri Vrapč, policisti pa so se podali za njim," je povedala bralka.

Policisti so na terenu in ugotavljajo vse okoliščine.