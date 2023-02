Napadalec se je vrnil na kraj zločina in ubil novinarja

Strelski napad se je zgodil v popoldanskih urah po lokalnem času v Pine Hillsu, predmestju Orlanda, ko se je 19-letni Keith Melvin Moses vrnil na kraj zločina ter začel streljati na novinarja in fotografa kabelske televizije Spectrum News 13.

Poročala sta o umoru ženske, stare okoli 20 let, ki jo je nekaj ur prej Melvin ustrelil na tem območju in so jo našli v avtomobilu.

Moses je obtožen tudi uboja devetletne deklice in poškodovanja njene mame v njunem domu, je na novinarski konferenci še povedal šerif okrožja Orange John Mina. Dekličina mama je v bolnišnici v kritičnem stanju.

This is 19-year-old Keith Melvin Moses, the suspect in a series of shootings today that left three dead, including a woman in her 20's a 9-year-old girl and a News13 employee. We extend our deepest condolences to all of their families. This is a sad day for our community. pic.twitter.com/whq8DfbmPR — Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) February 23, 2023

Motiv za streljanje ni znan, Moses pa naj bi bil znanec prve žrtve, to je ženske v vozilu.

This is 19-year-old Keith Melvin Moses, the suspect in a series of shootings today that left three dead, in OCSO custody. This is a sad day for our community. Three were murdered today, including a woman in her 20s, a 9-year-old girl and a @MyNews13 employee. pic.twitter.com/DXXkxzRHl5 — Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) February 23, 2023

Nobene od žrtev še niso identificirali.

Šerif Mina je še povedal, da je bil osumljenec ob prijetju oborožen s pištolo in da ima dolgo kazensko evidenco, ki vključuje aretacije zaradi kaznivih dejanj s strelnim orožjem, napadov s smrtonosnim orožjem, vlomov in velikih tatvin.