Napadalec vdrl v ambasado in streljal s kalašnikovom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Teheranu, prestolnici Irana, je danes zjutraj napadalec, oborožen z avtomatsko puško kalašnikov, vdrl v azerbajdžansko ambasado in ubil vodjo varnostnikov, še dva varnostnika pa sta v napadu utrpela poškodbe, poroča AP News.

Azerbajdžanski predsednik Ilham Aliyev je napad označil za teroristično dejanje. Iz ambasade so evakuirali svoje zaposlene, odgovornost za napad pa da nosi Iran. "Ostro obsojam današnji teroristični napad na naše veleposlaništvo v Teheranu," je Alijev zapisal na Twitterju.

"Napadalec je vdrl skozi varnostno pisarno in z avtomatsko puško kalašnikov ustrelil vodjo varnostnikov na azerbajdžanski ambasadi," je pojasnil azerbajdžanski zunanji minister.

Šef iranske policije Hossein Rahimi je za javno televizijo dejal, da so napadalca prijeli in da je imel osebne in družinske težave.

Videoposnetek nadzornih kamer prikazuje, kako je napadalec vstopil v ambasado in začel streljati. Pri tem ga je eden izmed varnostnikov skušal zadržati, dvema pa je uspelo pobegniti.