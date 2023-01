Strelec iz Kalifornije si je sodil sam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policijske enote so v nedeljo obkolile kombi, v katerem je bil osumljenec za sobotni napad na plesno dvorano v Los Angelesu v Kaliforniji, in po nekaj minut blokade si je osumljenec sodil sam. Šerif okrožja Los Angeles Robert Luna je osumljenca identificiral kot 72-letnega Američana azijskega rodu Huu Can Trana.

Tran je v soboto zvečer vkorakal v plesno dvorano v Monterey Parku, kjer je potekalo praznovanje kitajskega novega leta, in začel streljati. Ubil je pet moških in pet žensk, šerif Luna pa je dejal, da je ranil še najmanj sedem ljudi. Ameriški mediji so poročali o desetih ranjenih.

Po zločinu je pobegnil, vendar ni odnehal. Odpravil se je še do plesne dvorane v Alhambri, vendar pa so ga tam nemudoma razorožili, nato je spet pobegnil. Policija ga je 12 ur po napadu izsledila v kraju Torrance in ga obkolila.

Po krajšem obleganju se je Tran ustrelil. Luna je dejal, da so v kombiju našli dokaze, ki ga povezujejo z zločinom v Monterey Parku.

Motiv za napad sinoči še ni bil znan, Luna pa je dejal, da tudi žrtev še niso identificirali. Šlo naj bi sicer za ljudi, starejše od 50 let, in skoraj vsi so pripadali azijski skupnosti.

V Monterey Parku in okolici, kjer živijo pretežno Američani azijskega rodu, so drugi dan praznovanja kitajskega novega leta odpovedali.

Na zločin se je s sožaljem sorodnikom žrtev odzval tudi predsednik ZDA Joe Biden, ki je dal na voljo tudi vire ministrstva za domovinsko varnost in drugih zveznih agencij za iskanje storilca. Kasneje je v spomin na žrtve ukazal na pol droga spustiti zastave pred vsemi zveznimi zgradbami po vsem svetu do 26. januarja.

Televizija CNN navaja podatek organizacije Gun Violence Archive, da je bilo do zdaj v 22 dneh novega leta po ZDA že najmanj 36 množičnih strelskih napadov. Gre za tiste, v katerih so najmanj štiri smrtne žrtve brez upoštevanja strelca.

CNN prav tako poroča, da je bil 72-letni Tran reden gost plesne dvorane, tam je tudi kot plesni učitelj spoznal svojo nekdanjo ženo.

Ta je povedala, da sta se srečala v omenjeni dvorani pred 20 leti in se kmalu poročila. Dejala je, da ni bil nasilen, ampak se je hitro razburil, če ni plesala pravilno, ko jo je učil. Svojega imena ni hotela razkriti. Tudi drugi, ki so ga poznali, so za CNN povedali, da je bil nagle jeze.