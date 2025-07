Slovenski športni novinar svojo izbranko popeljal pred najlepši oltar ... na 2500 metrov nad morjem

"Mogoče se zdi, da sem malo dolgo čakal, ampak ko si mlad te skrbi, da boš s poroko izgubil svobodo, srečo, a ko najdeš pravo ugotoviš, da je resnična svoboda in sreča v objemu ljubljene … okej in mičkeno tudi na smučkah in motorju,« je zapisal ob poročni fotografiji in nadaljeval: "Tukaj pa … na pol med prvimi rožicami in zadnjimi zaplatami snega, ob “koračnici” vetra, ki je šepetal : “vedno bosta skupaj” (ki je ne slišiš v obredu na magistratu ali v cerkvi) sem dokončno začutil hvaležnost, da sem našel ženo, ki zna ne le pospešiti (to zna vsaka) ampak tudi umiriti bitje srca, ki mi ne le jemlje dih, ampak s čarobnostjo prinaša srečo v moje srce in mir v vojne mojega življenja. In da zna plesati tudi v dežju ter verjame, da sem boljši kot se zdi na prvi pogled. Ki ne le lepša moje življenje, ampak ga dela pravljičnega… in za katero se zdi, da je ob meni srečna, ljubljena in občudovana in … in je rekla “ja”!" je sklenil svoj zapis sveže poročeni Stropnik, ki je svojo izbranko za roko zaprosil februarja na Maldivih.

Po poročanju spletnega portala 24ur.com sta si mladoporočenca večno zvestobo obljubila na nadmorski višini 2500 metrov in brez svatov, še pred tem pa sta večno ljubezen proslavila z najbližjimi. "Pri uradnem vpisu na ljubljanskem gradu sva imela najožje člane družine, moj sin in njena sestra sta bila priči, tako da sva imela tudi nekaj družinskega vzdušja," je Stropnik povedal za spletno stran svojega delodajalca.

Zakoncema Stropnik želimo veliko sreče!

