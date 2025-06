Nočni poki v Šiški: policija preiskuje, kaj se je dogajalo

V noči na ponedeljek je ljubljanska policija prejela obvestilo o več pokih, podobnih strelnim izstrelkom, na območju Šiške. Na kraj dogodka so nemudoma napotili patrulje, a policisti na terenu niso zaznali nobene osebe, ki bi bila povezana z dogodkom, so sporočili s PU Ljubljana.

Na kraju so našli tulce, kar potrjuje, da je nekdo res streljal. Za zdaj ni znano, ali gre za uporabo pravega orožja ali t. i. plašilnega orožja, to policija še preverja. Po do zdaj zbranih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan.

Zaradi narave dogodka policija zadevo obravnava kot sum kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Preiskava poteka, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjanje okoliščin.

O vseh ugotovitvah bodo obvestili tudi pristojno državno tožilstvo.