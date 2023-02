"Za posamično tekmo vemo, da je to predvsem strelska preizkušnja. S stoodstotnim streljanjem so mogoča tudi presenečenja," pred današnjo 20-kilometrsko moško posamično preizkušnjo na svetovnem prvenstvu v Oberhofu pravi glavni trener slovenske biatlonske reprezentance Ricco Gross. V boj se bo podala slovenska četverica Toni Vidmar, Lovro Planko, Alex Cisar in Miha Dovžan.

"Želim si, da fantje ponovijo nedeljsko predstavo. Takrat je bilo njihovo streljanje dobro, za posamično tekmo pa vemo, da je to predvsem strelska preizkušnja. S stoodstotnim streljanjem so mogoča tudi presenečenja," je po uradnem treningu dan pred moškim zasledovanjem povedal Ricco Gross.

Na Jakova Faka tudi danes ne more računati, saj je veteran še preveč oslabel, priložnost je tako ob mladi trojici Vidmar-Planko-Cisar dobil Miha Dovžan. Ta je nastopil že na uvodni tekmi prvenstva v Oberhofu in ob Poloni Klemenčič, Leni Repinc ter Roku Tršanu na tekmi mešanih štafet zasedel 12. mesto.

Priložnost Dovžanu

"Na vrsti je ta najdaljša preizkušnja, za zdaj na posamičnih tekmah nimam takih težav kot v štafetah, kjer mi streljanje stoje povzroča kar nekaj nevšečnosti. Upam, da sem temu prejšnji teden naredil konec. Veselim se že posamične tekme, da naredim enkrat dober rezultat tudi tam, tudi na treningu v teh vetrovnih razmerah na strelišču sem imel dober občutek in verjamem, da lahko to tudi ponovim na tekmi. Prav hitro na posamični tekmi sicer ne bom smel streljati, vsaj ne tako kot na štafetah, s srednje hitrim ritmom pa sem prepričan, da bodo tudi zadetki," napoveduje Dovžan, ki se bo na progo podal med zadnjimi prijavljenimi, s startno številko 103. Dovžan je najboljši izid kariere dosegel prav na najdaljši preizkušnji, leta 2018 je bil v Ruhpoldigu 17.

Vidmar napada najboljšo uvrstitev v karieri

Tekma se bo začela ob 14.30, prvi od naših pa bo startal Anton Vidmar s številko 30. "Osredotočal sem se predvsem na tekme, za katere sem vedel, da bom na startu. Na teh sem želel pokazati vse, kar znam, in poskušal dati kar največ od sebe. Potem pa pridejo tudi takšne tekme, ki niso bile povsem predvidene zame, te jemljem kot nekakšno nagrado. Komaj čakam," je navdušen 22-letni Ljubljančan. Vidmar je v tej zimi v svetovnem pokalu že dvakrat dirkal na "dvajsetici", v Kontiolahtiju je bil 55., v Ruhpoldingu pa že 22. To je bila njegova najboljša uvrstitev v karieri. Jo bo danes izboljšal?

Toni Vidmar uvrstitev na posamično tekmo jemlje kot nagrado. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Poudarek bo seveda na streljanju, na progi pa bo treba prav tako dati vse od sebe. Na zasledovanju sem že pokazal, da sem lahko zelo hiter in znam obenem tudi uživati. Upam, da se ponovi nedelja," je še povedal najboljši slovenski biatlonec z nedeljskega zasledovanja, na katerem je zasedel 26. mesto.

Planko lovi skupinski start

Najmlajši član slovenske izbrane vrste Lovro Planko je na posamični tekmi osvojil bronasto kolajno na nedavnem evropskem prvenstvu. S to si je dvignil samozavest in to prenesel tudi na svetovno prvenstvo. V Oberhofu je bil 33. v sprintu, pa 29. na zasledovanju, ostaja v boju za uvrstitev na tekmo s skupinskim startom. "Z Riccom sva se dogovorila, da bom, če bodo možnosti za skupinski start, startal tudi na individualni tekmi. Sem zelo vesel, da sem v tem položaju, upam, da se mi bo izšlo še v tretje vse po načrtu in da mogoče nastopim še v nedeljo," pričakuje 21-letnik. Na progo se bo podal s startno številko 53.

Lovro Planko: Z Riccom sva se dogovorila, da bom, če bodo možnosti za skupinski start, startal tudi na individualni tekmi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tudi Cisar napada najboljšo uvrstitev v karieri

Alex Cisar se bo na progo podal kot 86. Startal bo ob 15.13. Tudi zanj bo to tretja posamična tekma v sezoni, v Kontiolahtiju je bil 42., v Ruhpoldingu pa 24. Tudi za 22-letnika iz Britofa pri Kranju je bila to uvrstitev kariere, na prvenstvu v Oberhofu pa kaže pripravljenost, s katero bi jo lahko še izboljšal.

Na Bavarskem je v tej disciplini zablestel Jakov Fak in zasedel tretje mesto, to so bile njegove prve stopničke po dveletni suši in pričakovali smo, da se bo v Oberhofu prav na 20-kilometrski tekmi morda lahko spustil v boj za odličje, a sanje mu je preprečila bolezen ob najbolj neugodnem času. Po preboleli gripi še ni dovolj pri močeh, da bi bil lahko konkurenčen, kar je občutil že na sobotnem sprintu. Tekmo bo tako žal izpustil.

To bo šele tretja posamična tekma v sezoni, prvo v Kontiolahtiju na Finskem je dobil Šved Martin Ponsiluoma, v Ruhpoldingu pa je zavladal kralj sezone, norveški superzvezdnik Johannes Thingnes Boe.

