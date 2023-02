In kdo bo slovenske barve branil na jutrišnji tekmi? "Jutri bodo tekli trije mladi tekmovalci in Dovi (vzdevek Mihe Dovžana, op. p.)," nam je po današnjem uradnem treningu v Oberhofu razkril Ricco Gross. "Trije mladi" so seveda Toni Vidmar, Alex Cisar in Lovro Planko, ki so se izkazali na nedeljskem zasledovanju.

Fak: Ne počutim se dovolj dobro, da bi tekmoval

Jakov Fak po preboleli gripi še ni pri močeh. "Ne počutim se dovolj dobro, da bi tekmoval. Razdalja je precej težka, 20-kilometrska proga je še bolj kompleksna kot tista na sprintu in že na tem sem precej zgodaj ostal brez moči. Bolj smiselno se je zdaj posvetiti treningu in biti čim bolj pripravljen za kaj drugega," pravi kapetan slovenske reprezentance, ki je letos prav na najdaljši, 20-kilometrski preizkušnji po dveh letih suše spet stopil na oder za zmagovalce.

Na januarskem svetovnem pokalu v Ruhpoldingu je bil prav na posamični tekmi tretji. "Jaka še ni stoodstoten, zato smo se odločili, da bo sprostil prostor za nekoga drugega," je pojasnil Gross in dodal, da Fak ostaja v Oberhofu: "Sicer pa ostaja z nami, budno spremljamo njegovo stanje, odločamo se iz dneva v dan, upamo pa, da bo do štafetnih tekem že pri polnih močeh. Potrebujemo ga. Čeprav imamo tukaj šest tekmovalcev, je on naša številka ena in zelo radi bi ga uporabili."

"Če bom pripravljen za štafeto, bom z veseljem pomagal"

Fak na ponedeljkovem treningu še ni dobil tistega, kar nestrpno pričakuje, znamenja, da se njegovo stanje izboljšuje. "Za zdaj ni izboljšanja. Težko je čakati iz dneva v dan, treba je trenirati, se držati načrta, ko bo telo pripravljeno za intenzivnejši trening, bom to začutil. Šele z bolj intenzivnimi treningi bom lahko prišel v boljšo formo," je razočaran, a mu drugega kot vztrajanje na začrtani poti in upanje na čimprejšnje okrevanje niti ne preostane. "Moj glavni cilj je, da treniram. Če bo vmes počutje boljše, če bom pripravljen za štafeto, bom z veseljem pomagal, sicer pa mislim, da imamo tukaj dovolj fantov, da jo bodo lahko izpeljali tudi brez mene."

Na sobotnem sprintu je Fak zasedel 63. mesto, že tam mu je pobralo moči. Foto: Grega Valančič/Sportida

Jutri se bodo za odličja spopadli biatlonci na posamični tekmi, slovenske barve bodo, kot že omenjeno branili mladi levi Alex Cisar, Toni Vidmar in Lovro Planko, pa bolj izkušeni Miha Dovžan, ki je ob Roku Tršanu, Leni Repinc in Poloni Klemenčič nastopil že na uvodni tekmi prvenstva v mešani štafeti in z njo zasedel 12. mesto.

Pa dekleta?

V sredo se bodo s 15-kilometrsko posamično preizkušnjo spopadla še dekleta. Ima Ricco Gross že idejo, kakšna bo slovenska postava? "Seveda imam," nam je odgovoril sloviti Nemec. Na standardno vprašanje, ali je to že pripravljen deliti z nami, pa smo dobili le že prav tako standarden nasmeh in zmajevanje z glavo. Več bomo izvedeli jutri.

V četrtek bo v Oberhofu še tekma mešanih parov, po prostem petku pa sklepni konec tedna, s sobotnima štafetnima tekmama in nedeljskima tekmama s skupinskim startom, formulo ena biatlona. Za nedeljski nastop kandidirajo tudi slovenski tekmovalke in tekmovalci.

Preberite še: