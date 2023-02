Bolezen ob najbolj nepravem času je iz boja za dobre uvrstitve na vrhuncu sezone, svetovnem prvenstvu v Oberhofu, kot kaže izločila še enega slovenskega aduta. Podobno kot Anamariji Lampič v ženski konkurenci je moči pobrala tudi Jakovu Faku v moški. Najizkušenejši slovenski tekmovalec je bil danes daleč od najboljših, ostal je tudi brez uvrstitve na nedeljsko zasledovalno tekmo, zato pa so si to priborili vsi trije mladi upi, Lovro Planko, Toni Vidmar in Alex Cisar. Planko je bil danes najboljši Slovenec, prišel je tudi do točk svetovnega pokala.

"V drugem krogu se je izkazalo tisto, česar sem se bal. Da je verjetno malo prezgodaj za kakšne dobre rezultate. Trudil sem se, da bi izgubljal kar najmanj časa, ampak je bilo res naporno. Telo enostavno ni dalo več od tega, težave sem imel tudi na drugem streljanju,” je po svoji prvi tekmi na letošnjem svetovnem prvenstvu v Oberhofu razlagal razočarani Jakov Fak. Bolezen, ki ga je zdelala tik pred začetkom prvenstva, mu je pobrala preveč moči, je priznal 35-letni tekmovalec.

“S trenerjem moram opraviti temeljit pogovor”

"Boril sem se, dal sem svoj trenutni maksimum, žal sem bil dvakrat nenatančen na strelišču, ampak večje težave sem imel v teku. S tem ne morem biti zadovoljen. Verjetno je bilo prezgodaj tekmovati na taki ravni, glede na to, da sem pred tednom dni prebolel gripo. Ampak kot športnik moraš pozitivno gledati na stvari, narediti vse najbolje, kar lahko, in to sem tudi poskušal. Žal to ni bilo dovolj,” je še povedal kapetan slovenske biatlonske vrste, ki je zasedel 63. mesto in ostal brez nedeljskega zasledovanja. Pa bo na tem prvenstvu sploh še tekmoval? “S trenerjem moram opraviti temeljit pogovor in se odločiti, kako naprej,” je odgovoril.

“Ne vem, ali sem umrl jaz ali moje smuči”

Najboljši Slovenski tekmovalec danes je bil mladi, 21-letni up Lovro Planko. Bil je 33., osvojil je točke svetovnega pokala in si zagotovil nedeljski nastop. “Mislim, da sem danes s svojim strelskim izkupičkom lahko res zadovoljen, saj so bile razmere na strelišču take, da bi se od mene lahko pričakovalo tudi kakšno napako več, pa sem naredil kakšno manj. S tem sem lahko samo zadovoljen,” je povedal Kamničan. Po prvem strelskem postanku je moral v en kazenski krog, a to je bila njegova edina strelska napaka.

Lovro Planko je bil zadovoljen s svojim strelskim nastopom, manj pa s tekaškim. Foto: Grega Valančič/Sportida

Manj zadovoljen je bil s svojim tekom. “V teku pa sem se v prvem krogu počutil zelo dobro, potem pa ne vem, ali sem umrl jaz ali moje smuči. Mogoče malo obojega in v zadnjem krogu mi je zmanjkal kakšen atom moči, da bi morda lahko pridobil še kakšno sekundo.” Glavni trener slovenske reprezentance Ricco Gross je mlado trojico pred tekmo opozoril, da je današnja tekma za “pametne tekmovalce”, je še povedal Planko: “Na strelišču je bilo treba res natančno spremljati razmere in to smo vadili skozi celo sezono. Mislim, da nas je dobro pripravil. Mladi bomo dali vse od sebe tudi na jutrišnjem zasledovanju.”

“Jutri je nov dan, bomo videli, kako bo”

Anton Vidmar je bil z brezhibnim streljanjem 43. Izenačil je svoj najboljši sprinterski izid na najvišji ravni biatlona, 43. je bil namreč tudi letos na sprintu svetovnega pokala v Annecyju. “Zadovoljen sem le delno. Stoodstoten strelski izkupiček me zelo veseli, sploh v takšnih težkih razmerah, moram pa reči, da sem si na strelišču zares vzel čas in tam pustil dragocene sekunde. Tako s končnim 43. mestom nisem pretirano zadovoljen, ampak jutri je nov dan, bomo videli, kako bo,” je dan povzel 22-letni Ljubljančan, ki je startal med zadnjimi prijavljenimi.

Toni Vodmar je celo tekmo tekel sam. Foto: Grega Valančič/Sportida

“Imel sem zelo visoko startno številko in sem celo tekmo tekel sam. Zelo sem si želel, da bi koga ujel in bi si lahko malo pomagala, ampak mi ni uspelo. Sploh v zadnjem krogu, ko sem tekel proti vetru po tisti skoraj kilometer dolgi ravnini, moram priznati, da mi ni ostalo prav veliko moči,” je še dodal, o nedeljskem zasledovanju pa odločno in jedrnato: “Moj edini cilj je napredovati.”

Utrujen in razočaran. “Napredujem s polžjo hitrostjo.”

Alex Cisar je bil po podobni tekmi na Pokljuki januarja letos precej jezen, tokrat je 54. mesto sprejel za odtenek bolj mirno. “Nekako sem že utrujen nad tem, da sem od sebe vedno veliko pričakoval, pa se ni nikoli uresničilo. Standarde sem spustil do te mere, da me to ne jezi več, pa naj se to sliši še tako žalostno. Poskušal bom biti zadovoljen vsaj s tistim malo, kar pokažem,” je bil oster. Standardno uvrščanje na zasledovalne tekme ga ne zadovoljuje več, želi si višje.

Alex Cisar si želi veliko več. Foto: Grega Valančič/Sportida

“Če pogledam svoje vrstnike, s katerimi sem se boril v mladinski konkurenci in jih tudi premagoval, ko se zdaj v članski kategoriji uvrščajo med prvo deseterico, petnajsterico, jaz pa se še kar borim za te uvrstitve na zasledovalne tekme, je to dejstvo, ki razočara, ampak to je za zdaj to. Nastavki za kaj več so, a napredujem s polžjo hitrostjo. Nek korak naprej v primerjavi s prejšnjimi sezonami sem naredil, prepričujem se, da je biatlon tek na dolge proge, upam, da bom v tem športu vztrajal še kakšno leto, dve, pa poskusil še napredovati.”

Danes je Obehof postregel s svojo tradicionalno megleno in vetrovno podobo, a to naposled ni bistveno vplivalo na razplet tekme, nam je še povedal Cisar: “Na take razmere smo bili vsi pripravljeni, malce problematična je morda le megla, ki nam tekmovalcem oteži streljanje, saj je skozi majhne merilne naprave zelo težko videti tarčo, a tudi to je bilo veliko bolje na tekmi kot na nastrelitvi. Pogoji so bili pošteni za vse.”

Polona Klemenčič za zdaj slovenska junakinja SP

Jutri bosta v Oberhofu dve zasledovalni tekmi, ženska ob 13.25 in moška ob 15.30. V odličnem položaju je Polona Klemenčič, slovenska junakinja ženske sprinterske tekme, ki je z osmim mestom poskrbela tudi za najboljši dosežek naše reprezentance na tem prvenstvu. Nastopila bo tudi Anamarija Lampič, startala bo kot 58. Na moškem zasledovanju bodo poskušali svoje izhodiščne položaje kar se da izboljšati Planko, Vidmar in Cisar.

