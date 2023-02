Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Težko je govoriti o konkretnih ciljih, še težje o kakšnih medaljah, glavni cilj celotne ekipe je priti na prvenstvo v najboljši mogoči formi," pred začetkom svetovnega biatlonskega prvenstva v Oberhofu pravi glavni trener slovenske reprezentance Ricco Gross. V zadnjih dveh tednih so se v reprezentanci ubadali z boleznimi, Anamarija Lampič je v Ruhpoldingu že opravila treninge pod obremenitvijo, Jakov Fak je ostal doma in se na prvenstvo pripravlja na Pokljuki. Obolel je tudi Alex Cisar, ki prihaja k močem.

Slovenska biatlonska reprezentanca zadnji sklop priprav na svetovno prvenstvo v Oberhofu – to se bo začelo v sredo s tekmo mešanih štafet – opravlja v Ruhpoldingu na Bavarskem, a tja s sotekmovalci ni odpotoval Jakov Fak. Ta je prebolel še eno virozo in ostal doma, pripravlja pa se na Pokljuki. Po zadnji postaji svetovnega pokala je najhuje zbolela Anamarija Lampič, ki pa je v Ruhpoldingu in je po zadnjih podatkih že zdrava, opravila je tudi že dva težja treninga. Nekaj težav z zdravjem je imel tudi mladi Alex Cisar, ki pa bo prav tako nared za SP.

"Naš glavni cilj je povzdigniti ekipo"

Anamarija Lampič je že pri močeh. Foto: Guliverimage Glavni trener slovenske vrste, Nemec Ricco Gross, od svojih tekmovalk in tekmovalcev ne pričakuje medalj in jim ne postavlja rezultatskih ciljev. Za zdaj. "Težko je govoriti o konkretnih ciljih, še težje o kakšnih medaljah, glavni cilj celotne ekipe je priti na prvenstvo v najboljši mogoči formi. Tam pa bomo videli, kaj se lahko iz tega izcimi. Medalje so pomembne, niso pa najpomembnejše. Naš glavni cilj je povzdigniti ekipo," nam je povedal pred odhodom v Nemčijo.

Zadovoljen je, da vsi počasi, a vztrajno napredujejo. "Med decembrom in januarjem je bil pri vseh opazen napredek, pri vseh pa je še nekaj prostora za izboljšanje forme, zato lahko prvenstvo pričakujemo optimistični," je še povedal nekdanji odlični nemški biatlonec, ki zdaj upa, da bodo vsi ostali zdravi. "Pri vseh tekmovalcih je v prvi vrsti pomembno zdravje, še posebej to velja za Jakova. Ko je zdrav, je pri njem mogoče vse, kar je v tej sezoni že pokazal. S strelsko ničlo se lahko bori za najvišja mesta. Tudi v sprintu je z brezhibnim streljanjem lahko konkurenčen, a mu to še ni uspelo."

Fak si želi nekaj več tudi v sprintu

Jakov Fak se še ni pridružil ekipi. Foto: Guliverimage Prav Jakov Fak, ki "pobere čisto vsak virus", kot nam je dejal, bo v Oberhofu bržčas najmočnejše slovensko orožje. Letos se je na 20-kilometrski tekmi svetovnega pokala v Ruhpoldingu spet prebil na oder za zmagovalce in dokazal, da je še vedno sposoben posegati povsem po vrhu. Tudi v sprintu si še želi prikazati nekaj več, zato se bo zanj prvenstvo zares začelo šele v petek. Zaradi zdravstvenih težav bo Gross namreč slovensko mešano štafeto za prvo tekmo prvenstva sestavil nekoliko drugače, kot si je želel, je povedal za slovensko nacionalno televizijo, slovenski aduti pa " se bodo osredotočili na konec tedna in sprinterske tekme".

Možnosti za sestavo ekip ima Gross dovolj, poleg Faka, Cisarja in Lampičeve ima na voljo še Miho Dovžana, Tonija Vidmarja, Lovra Planka, Roka Tršana, Živo Klemenčič, Polono Klemenčič in Leno Repinc.

Medalje so želja, toda ...

"Realno pa lahko v obeh konkurencah računamo na uvrstitve v prvo petnajsterico," napoveduje Tomas Globočnik. Foto: Grega Valančič/Sportida Tudi vodstvo reprezentance v začetku novega olimpijskega cikla nima preostrih rezultatskih zahtev. "V Oberhof potujemo v skladu s cilji, ki smo si jih zadali pred sezono. V svetovnem pokalu smo jih kar nekaj že izpolnili, na svetovnem prvenstvu pa je na podlagi vseh dosedanjih rezultatov cilj tisti najvišji – osvojitev medalje tako v ženski kot moški konkurenci. Realno pa lahko v obeh konkurencah računamo na uvrstitve v prvo petnajsterico. Mlajši tekmovalci so letos že bili blizu dvajseterice, večinoma so vsi dosegli svoje najboljše rezultate v svetovnem pokalu. Za njih velja cilj uvrstitev znotraj najboljših 30. Tudi obe štafeti sta letos že pokazali odlične nastope, zato je cilj za fante uvrstitev v top 8, z dekleti pa bi bili več kot zadovoljni z uvrstitvijo v prvo deseterico," je povedal Tomas Globočnik, vodja panoge biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije.

Spored SP v Oberhofu: Sreda, 8. februar:

14.45, mešane štafete (moški + ženske) Petek, 10. februar:

14.30, ženski sprint, 7,5 km Sobota, 11. februar:

14.30, moški sprint, 10 km Nedelja, 12. februar:

13.25, žensko zasledovanje, 10 km

15.30, moško zasledovanje, 12,5 km Torek, 14. februar:

14.30, moška posamična tekma, 20 km Sreda, 15. februar:

14.30, ženska posamična tekma, 15 km Četrtek, 16. februar:

15.10, tekma mešanih parov (moški + ženske) Sobota, 18. februar:

11.45, moška štafeta, 4 x 7,5 km

15.00, ženska štafeta, 4 x 6 km Nedelja, 19. februar:

12.30, moški skupinski start, 15 km

15.15, ženski skupinski start, 12,5 km

