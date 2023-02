V Oberhofu je vse nared za SP v biatlonu

V nemškem Oberhofu se bo prihodnji teden začelo svetovno prvenstvo v biatlonu. Prireditelji so končno potrdili, da so biatlonske arena in proge pripravljene za SP, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Zaradi izjemno toplega vremena je bilo prizorišče v prvi polovici januarja še vprašljivo.

"Razmere so iz dneva v dan boljše. Priprave potekajo po načrtih, končno pa nam je šlo na roko tudi vreme. Zaradi nizkih temperatur smo proge lahko zelo dobro pripravili," dpa navaja Hartmuta Schuberta, enega od organizatorjev.

V Oberhofu so bili pripravljeni na vse scenarije in iz prejšnje zime za pripravo prog prihranili 35 tisoč kubičnih metrov snega. Še pred nekaj tedni so bili krepko v skrbeh, da bodo morali sneg razvoziti na proge, deževno vreme in nadaljevanje toplega vremena pa bi lahko ogrozila izvedbo.

Zahteve Mednarodne biatlonske zveze za izvedbo prvenstva so namreč najmanj pol metra snega povsod na progi, kar je bilo dolgo vprašljivo. Zdaj je pomagal naravni sneg, prireditelji pa so za boljšo pripravo ob nizkih temperaturah dodali še umetnega in napovedujejo, da bo center zdaj lahko biatlonce in smučarje tekače verjetno lahko gostil vse do aprila.

Prvenstvo bo na sporedu od 8. do 19. februarja, tekmovalke in tekmovalce pa čaka boj za 12 kompletov odličij.

