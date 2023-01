Marsikdo na njegovem mestu bi že zdavnaj obupal, a on še verjame #video

11. januarja v Ruhpoldingu je Jakov Fak prekinil skoraj dve leti trajajoč post in spet osvojil stopničke. Po tretjem mestu na 20-kilometrski posamični tekmi, na kateri se je izkazal z brezhibnim streljanjem, odleglo? “Mislim, odleglo ... Vesel sem bil, saj za takšne rezultate delaš,” je o svojih 27. stopničkah na tekmah najvišje travni povedal 35-letni biatlonec in dodal: “So pa te stopničke potrditev, da se da, da še vedno zmorem biti tam in si želim biti tam. Zame osebno je bil to en res lep dan, potrditev, da je mogoče. V zadnjih nekaj letih sem bil že večkrat odpisan, zdaj sem dobil potrditev, da je tisto, v kar ves čas verjamem, da zmorem, še vedno mogoče.”

Tudi v sprintu še ni rekel zadnje

Videti je, da je veteran v slovenski reprezentanci zdaj bolj konkurenčen na daljših tekmah z več strelskimi postanki, a se s tem opažanjem ne strinja popolnoma. “Ja, morda so te zame res bolj optimalne, ampak moram poudariti, da letos niti enega sprinta še nisem naredil niti približno tako, kot sem si želel. Verjamem, da bo kmalu prišlo obdobje, ko bom tudi na sprintu opravil stoodstotno, pa da bom zadovoljen tudi s streljanjem in boste videli, da bo to povsem drugačna slika. Precej drugačna! Tudi za zasledovanje. Že iz psihološkega vidika, pa tudi zaradi same izhodiščne pozicije. Seveda, na štirih streljanjih je morda več možnosti, a le če si zbran. Lahko se namreč zgodi, da na štirih streljanjih narediš več napak in samega sebe oddaljiš od uspeha. Ni to samo preprosta matematika, češ, štiri streljanja so in moraš biti samo bolj zbran od ostalih. Lahko so tudi oni na visoki ravni na določen dan, ampak tak pač je šport. V vrhunskem športu se je nemogoče izogniti tveganju in tovrstnim nevarnostim, te so sestavni del tega. Zato si želim le ostati čim bolj zdrav in tekmovati. To je to,” pravi.

"Načeloma mi je všeč vsako prizorišče”

S svetovnih prvenstev ima Fak v svoji zbirki odličij dve zlati kolajni, svetovni prvak je postal na posamični tekmi v Ruhpoldingu leta 2012, pa nato na tekmi s skupinskim startom v Kontiolahtiju leta 2015. Njegov najboljši izid iz Oberhofa pa je četrto mesto s skupinskega starta leta 2012. Mu to nemško prizorišče, ki slovi po megli in vetru, ustreza?

"Mi je všeč. Načeloma mi je všeč vsako prizorišče,” pravi. “Januarja je tam res megla, upam pa, da bo februarja boljše. Pravijo, da je februarsko vreme tam bolj stabilno. Sicer pa je to lahko kar velik izziv. Nekdo se v takšnih razmerah znajde boljše, drugi slabše. Jaz se bom ne glede na razmere poskušal znajti kar najbolje. To je tako kot da te nekdo potisne v globoko vodo in moraš splavati. Je pa v Oberhofu tudi dolga ravnina do strelišča in če po njej prideš v skupini, se premikaš hitreje, kot če tečeš sam. Lahko se ti zgodi, da nekajkrat na strelišče prideš sam in tako izgubiš ogromno časa. Veliko je dejavnikov, ki lahko vplivajo na razplet tekme, zdaj pa res nima smisla, da se že obremenjujem z vremenom. Bomo videli, kakšno bo na dan tekme, nenazadnje pa se lahko spreminja tudi med tekmo samo. S tem se ne obremenjujem, osredotočen bom na to kar počnem.”

Tudi navidez nepremagljivi Norvežani so samo ljudje

Bolj kot zunanji dejavniki, bo pomembno, da bo sam pravi na dan tekme, razlaga: “Pomembno je le, da ko pride tisti čas, tista ura tekme, štarta, da si ravno tedaj optimalen. To pa zelo niha. Tudi sam sem imel že takšne sezone, da je bilo vsakič, ko sem se postavil na štart zelo dobro. Tedaj prideš v takšno serijo samozavesti, dobrega teka, ko ti ustreza material … Morda se ljudje ne zavedajo dobro, kakšna psihološka prednost je to za tekmovalca. V takšnem položaju je zdaj Johannes (Thingnes Boe, op. p.), ki lahko že proti drugemu najboljšemu tekmovalcu v karavani v le enem krogu nadoknadi zgrešen strel! Je pa trenutno celotna norveška reprezentanca na visoki ravni. Dominira. V skupnem seštevku svetovnega pokala so prvi trije Norvežani, pa še naslednja dva sta znotraj osmerice, šele njihov najslabši, šesti Norvežan je v skupnem seštevku za menoj. Se je treba zavedati, da je to ena zelo kvalitetna ekipa, z vsem na maksimumu. Ampak tudi oni so samo ljudje, tudi njim se lahko zalomi, eno sezono bodo morda nepremagljivi, naslednjo že bolj ranljivi. Trening ne bo vplival na vse enako in že se lahko zgodi slabši rezultat.”

Zakaj trener Ricco Gross reprezentante tako natančno opazuje na strelišču?

"Če jaz ne bi verjel, kdo pa bo?"

A tudi Fak utegne izzvati Norvežane. “Ponosen sem na to, da sem že toliko sezon tukaj zraven in vedno lahko pridem na stopničke. To je en velik plus zame, želim si le, da bi bilo na svetovnem prvenstvu vse v redu, da sem bom uspel dobro pripraviti in bo vse optimalno, ko bom stal na startu,” pravi. Ruhpolding mu je dal prav. “Jaz še vedno verjamem, da sem zraven. Če jaz ne bi verjel, kdo pa bo? Ni bilo pa vedno enostavno, marsikdo bi že zdavnaj pospravil smuči in se predal, pa ne le lani, predlani, že marsikatero sezono prej. Ampak jaz se zavedam, vem tudi, da mi je bog podaril nekaj, kar mi daje to moč, da vedno vztrajam in se zavedam svojega potenciala. Pa sem seveda vesel, da ga kdaj pa kdaj lahko tudi pokažem.”

Konkretnih rezultatskih ciljev si ni postavil. “Drugače bi bilo, če bi bil do danes petkrat na stopničkah, da bi imel za seboj res uspešno serijo, ampak takole pa se moram predvsem osredotočiti na svoj nastop, potem pa bomo videli, kaj to pomeni,” pojasnjuje, želi pa si startati na vseh tekmah, tako na posamičnih kot štafetnih. “Če bo Ricco (glavni trener Gross, op. p.) rekel, da moram kakšno tekmo izpustiti, jo bom, načeloma pa si želim startati na vseh.”

“Lanske olimpijske igre so bile zelo slabe, ampak je bila tudi celotna moja sezona bolj uboga." Foto: Grega Valančič/Sportida

Človek za velike tekme

Na zadnji postaji svetovnega pokala v Anterselvi na Južnem Tirolskem mu je spet ponagajalo zdravje, a se je skozi najhujše že prebil. Na Pokljuki, deset dni pred začetkom svetovnega prvenstva je bil že skoraj povsem zdrav. Zna se zbrati na največjih tekmah, kar je dokazal tudi na olimpijskih igrah leta 2018 v Pjongčangu, ko je na 20-kilometrski tekmi osvojil srebrno odličje. “Očitno sem znam zbrati in upam, da bo tudi tokrat tako,” prikima, ne more pa pozabiti lanskih olimpijskih iger v Pekingu, na katerih si je želel pokazati veliko več: “Lanske olimpijske igre so bile zelo slabe, ampak je bila tudi celotna moja sezona bolj uboga. Boril sem se s tisto virusno okužbo že pred sezono in po mojem telo preprosto ni bilo odležano, kot rečejo, pa se je nato samo vleklo in je bilo eno samo mučenje. Pred olimpijskimi igrami sem razmišljal celo, da bi ostal doma, nisem videl smisla, čutil sem, da telo ne zmore delati na visokih obratih, ampak na koncu sem šel.”

