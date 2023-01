Nove stopničke Jakova Faka!

Jakov Fak se je izkazala na najdaljši, 20-kilometrski posamični tekmi svetovnega biatlonskega pokala v Ruhpoldingu v Nemčiji. Izkušeni slovenski reprezentant je z brezhibnim streljanjem osvojil odlično tretje mesto in še 27. v karieri stopil na oder za zmagovalce na tekmah najvišje ravni. Do točk svetovnega pokala sta se z 22. in 24. mestom prebila še naša mlada asa Anton Vidmar in Alex Cisar.