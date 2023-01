Žal mu je predvsem zamujene priložnosti, streljanje pa bo hitro popravil

Slovenska četverica, Jakov Fak, Miha Dovžan, Alex Cisar in Toni Vidmar si je danes na zasledovalni tekmi na Pokljuki priborila točke svetovnega pokala. Faku je ponagajalo streljanje, prav po vseh štirih strelskih postankih je moral v kazenski krog, Dovžan je malce trpel v smučini. Tudi Vidmar je zaradi napak na strelišču odtekel 600 metrov več od predpisanih 12,5 kilometra, strelsko brezhiben pa je bil Cisar in v cilju veliko bolj prizanesljiv do sebe, kot po petkovem sprintu.

"Ja, na vsakem postanku sem zgrešil enega, škoda," je na Rudnem polju po zasledovalni tekmi z glavo zmajeval Jakov Fak. Startal je kot 12., pa nato zdrsnil na 17. "Želel sem napredovati tukaj, še posebej na strelišču, mislim, da je bilo tekaško danes zelo dobro, boljše kot včeraj. In na progi nisem izgubljal veliko. Izgubljal sem na strelišču. Škoda, za napredek bi bilo treba zadeti več tarč," je še razlagal naš najboljši in najizkušenejši biatlonec.

Ponesla ga je prevelika želja

Pri streljanju so se dogajale napake, a nič usodnega. Foto: Guliverimage V smučini mu je šlo danes dobro, imel je 13 tekaški čas, a mesta izgubljal v kazenskih krogih. Kaj se je dogajalo a strelišču? “"Malo me je ponesla ta velika želja. Moj prvi zgrešen strel je bil izven 'grupe', majčkeno več vetra je bilo, korekcijo sem naredil na stran in v višino in je bil en strel malo nižje. Na drugem streljanju podobna zadeva, samo je bil strel gor. Pri streljanju stoje pa so bile napake na proženju. Se zgodi, da sprožiš malce prezgodaj ali prepozno, niso pa to neke odločilne napake, da se tega ne bi dalo popraviti," je razložil 35-letnik.

Je pa najbrž vseeno boljše, da je njegova tekaška forma dobra, saj bo teh nekaj strelskih napak lažje odpravil? "Je, je, definitivno. Streljanje bo prišlo na svoje, se bom 'zresetiral' in zadel," je prikimal Fak, a vseeno obžaloval zamujeno priložnost: "Škoda je, da ko se tekaško počutiš tako dobro, pa vseeno ni napredka. Je pa vedno škoda, vsaka tekma je priložnosti in če je ne izkoristiš ti, jo bo pa kdo drug."

"Bolani" trije tedni, a se veseli vsakega izziva

Robusten ekipni uspeh ga navdaja z optimizmom za naprej. Sam bo nedeljske tekme mešanih štafet na Pokljuki izpustil, že v sredo naslednji teden ga čaka naporna 20-kilometrska tekma v Ruhpoldingu v Nemčiji, v petek že štafetna tekma, pa v nedeljo skupinski start. "Potem pa še odhod v Italijo na višino. Ti trije tedni bodo kar ‘bolni’. Se pa veselim vsakega izziva, moji občutki na progi so bili danes dobri, takšni kot bi morali biti včeraj, ampak na to dnevno počutje ne moreš vplivati. Vsi imajo boljše in slabše dneve."

Danes tekaško ni bil pravi, mora se spočiti

Tudi Miha Dovžan je danes nekoliko pokvaril svojo uvrstitev s četrtkovega sprinta (22. mesto), zasledovalno tekmo je z enim zgrešenim strelom končal na 26. mestu. "Danes se nikakor nisem znašel v smučini. Nisem bil pravi, nisem bil kot včeraj. K sreči pa sem se uspel zbrati na strelišču in zadel 19 strelov, kar je super rezultat in s tem nekako uspel ohraniti mesto blizu izhodiščnemu. Tukaj na Pokljuki je res težka proga, petkrat iti v ta klanec je kar naporno, še posebej, če si imel dan pred tem težko tekmo," je povedal Gorjan in dodal: "Zdaj se bo treba se odpočiti, iti na masažo."

Miha Dovžan je streljal dobro, pa tekel malce slabše. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sprva je Dovžan omenjal, da bo jutri nastopil na tekmi mešanih parov s Polono Klemenčič. A ga je demantiral glavni trener slovenske reprezentance Ricco Gross. "V mešani štafeti bo Rok (Tršan, op. p.) startal prvi, Lovro (Planko, op. p.) drugi, nato pa bosta prevzeli Živa (Klemenčič) in Anamarija (Lampič), v mešanih parih pa bosta startala Toni (Vidmar) in Polona (Klemenčič)," je razkril Nemec.

"Težko je biti povsem zadovoljen po taki tekmi"

Anton Vidmar je zadovoljen s točkami svetovnega pokala, s svojim nastopom pa ne. Foto: Grega Valančič/Sportida In Toni Vidmar je že danes pokazal dobro tekaško formo, je bil pa tudi on, podobno kot Fak, nenatančen na strelišču. Tudi 22-letni Ljubljančan je moral štirikrat v kazenski krog, a je z 39. mestom še ujel dve točki svetovnega pokala. "Težko je biti povsem zadovoljen po taki tekmi. So deli, s katerimi sem lahko zelo in vidim ogromen napredek, pa tudi takšni, na katerih kažem, da je vse v glavi. Da je treba še marsikaj naštudirat. Ker to, da na zadnjem postanku zgrešim dva strela, zato ne rabiš prav preveč trenirati. Zato sem nad tem prav razočaran, ampak obenem pa so točke v svetovnem pokalu, kar je prav super."

Zadovoljen je s svojo formo, pri streljanju pa danes preprosto ni imel "pravega občutka", nam je še povedal in dodal: "Kot da bi dal več poudarka na hiter tek, kot na dobro streljanje. Me čaka še kar nekaj dela za naprej."

Cisar pa danes ni bil tako jezen nase

Močno pa je po razpredelnici napredoval Alex Cisar. Včeraj je v ciljni areni besnel nad seboj in bil prepričan, da lahko o uvrstitvi na zasledovalno tekmo le sanja, a jo je s 57. mestom na sprintu le ujel. "Morda je to opozorilo, da športnikov takoj po prihodu v cilj ne gre jemati povsem resno, v igri so namreč močne emocije in včasih rečemo stvari, ki jih po premisleku ne bi," se je danes veliko boljše volje spominjal včerajšnje izjave, a dodal, da so te močne besede včasih vendarle tudi dobra vzpodbuda.

"Mislim, da sem znal včerajšnjo jezo kar dobro preusmeriti v današnjo energijo in koncentracijo na strelišču. Hvala bogu, da sem se po včerajšnjem padcu lahko tako hitro pobral, se zbral in oddelal danes perfekten nastop. Iz tega je prišel tudi lep rezultat, nove točke svetovnega pokala, na kar sem zelo ponosen, tako da sem res vesel in srečen, da sem pred domačimi navijači naredil en lep nastop in hranim lepa čustva iz krikov in spodbujanj vseh domačih in prijateljev," je povedal po svojem 34. mestu na zasledovanju in novih točkah svetovnega pokala.

Alex Cisar je bil danes veliko bolje volje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ostalo mu je tudi nekaj lakote po dokazovanju na Pokljuki, ki bo tekme svetovnega pokala gostila na dve leti. "Tudi zato vsak ponesrečen nastop toliko bolj boli. Ampak, da zaključim z lepimi besedami, vsak dober nastop, kot je bil današnji, prinese toliko več pozitivnih čustev, katere potem hranim v sebi za tiste slabše dneve in iz tega lahko črpam motivacijo za naprej, za trdo delo, da se naslednjič pokažem v še boljši luči, kot danes," je še povedal dvakratni mladinski svetovni prvak. Tudi on je s pokljuškimi tekmami za letos zaključil, naslednji teden nastopa na posamični tekmi v Ruhpoldingu, pa tudi v moški štafeti.

"Vsekakor je to dober dan za nas"

Trenerja Grossa je danes zadovoljil ekipni uspeh: "Vsekakor je to dober dan za nas, vsi štirje tekmovalci so končali v točkah. Ta dosežek je pomemben. Veseli me tudi Alexova strelska ničla, imel je precej odlično dirko. Jaka je moral štirikrat v kazenski krog, na strelišču ni naredil neke resne napake, pa končal na 17. mestu, kar pomeni da se lahko s čistim streljanjem vselej bori za deseterico. Njegov tekaški zaostanek 40 sekund za najboljšimi tudi kaže, da je dobro pripravljen."

