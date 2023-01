V živo: Fak zgrešil le en strel, prvi, in bo tik za deseterico

Po prvem streljanju 10-kilometrske šprinterske tekme na Pokljuki je imel najboljši čas Vetle Christiansen, ki je zadel vseh 10 tarč. Miha Dovžan je brez zgrešenega strela zasedal 18. mesto, Jakov Fak z eno nepokrito tarčo 26. (zgrešil je prvi strel), Alex Cisar prav tako z enim zgrešenim strelom 51.

Johannes Thingnes Boe, ki zgrešil en strel leže, je bil stoje brezbihen, na prgo pa zelo hiter in je po drugem streljanju povedel 31 sekund pred bratom Tarjeijem Boejem, ki je zadel vseh 10 tarrč. Fak je v drugo zadel vseh pet tarč in bil s 56 sekundami zaostanka 11., Dovžan je zgrešil enkrat in zdrsnil na 23. mesto, še drugič pa je zgrešil Cisar in bil 52.

Slovenskim predstavnicam se v četrtek ni uspelo prebiti na zasledovanje.