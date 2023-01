V čem je skrivnost norveške prevlade? "Tega vam ne smemo povedati!"

Norveški biatlonci so na petkovem sprintu svetovnega pokala popolnoma prevladali in kar sami zasedli oder za zmagovalce. Najboljši biatlonec zime Johannes Thinges Bø je kljub enemu zgrešenemu strelu kar za 48 sekund premagal starejšega brata Tarjeija, najresnejšega rivala za skupno zmago v svetovnem pokalu, Sturlo Holma Lægreida, pa za skoraj 56 sekund. "Pokljuka mi preprosto ugaja," je skomignil z rameni in odgovoril na vprašanje, v čem je skrivnost njegovih pokljuških uspehov.

Johannes Thingnes Bø je v petek na Rudnem polju prišel še do svoje 61. zmage v karieri, 98. stopničk in četrte posamične zmage na tekmah svetovnega pokala na Pokljuki. V skupnem seštevku zdaj pred rojakom Lægreidom vodi za 44 točk. Zakaj ga ima Pokljuka tako rada oziroma on njo? "Tu je zelo tehnična proga, ki mi očitno zelo ustreza. V resnici pa vam ne znam odgovoriti, v čem je skrivnost. Različnim tekmovalcem ustrezajo različna prizorišča, ta tukaj ugaja meni. Zame so pokljuške dirke nekaj posebnega, zelo mi je všeč tu," nam je odgovoril trikratni zmagovalec v skupnem seštevku svetovnega pokala, štirikratni svetovni in trikratni olimpijski prvak. Kot član različnih norveških štafet je osvojil še tri zlate olimpijske in osem medalj na svetovnih prvenstvih.

"Za nas se je izšlo še kar dobro"

Danes je z enim zgrešenim strelom na Pokljuki premagal starejšega brata Tarjeija, ki je bil strelsko brezhiben. "Kar težko je bilo. Prišli smo neposredno z Norveške sem v gore, na 1.300 metrov nadmorske višine, to se čuti. Težka dirka je bila, tudi hitra, in to zaradi zelo kompaktnega snega. Ampak za nas se je izšlo še kar dobro. Imamo dobre smuči in s tem nekaj prednosti v takšnih razmerah," je bil zadovoljen Tarjei, ki je na odru za zmagovalce nazadnje stal na lanskih olimpijskih igrah v Pekingu.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Mlajši brat ga v zadnjih letih redno premaguje. Je zato kaj zamer? "Eh, on je jasna številka ena," odgovarja 34-letnik iz Styrna. "Tudi danes se je videlo, da je v svojem razredu, preostali pa se borimo za drugo mesto. Je to, kar je bil pred njim Martin Fourcade, ampak Johannes je brez dvoma najboljši, kar sem jih kdaj videl. Pa čeprav sem ga v preteklosti tudi sam večkrat premagal, a statistika teh zmag je zdaj zelo na njegovi strani. Je naravni talent na smučeh, njegova tehnika je odlična, ima pa tudi izjemno kapaciteto pljuč, zato so tovrstni nastopi zanj preprosti. V soboto ga bom vseeno poskušal ujeti," je še dodal.

Norveška športna kultura

Norvežani so na prvi pokljuški tekmi popolnoma prevladali. Kako to? "Ne vem, kaj naj rečem. Ko delaš v ekipi s tako močnimi športniki, drug drugega povzdigujemo. Delujemo izjemno dobro. Učimo se drug od drugega in vsak ima nekaj prednosti, ki jih preostali lahko kopirajo. Gradimo korak za korakom. Imamo tudi izjemno servisno ekipo in zaradi nje odlične smuči. To je res uspeh cele ekipe," "skrivnosti" norveške prevlade našteva Tarjei.

V norveški reprezentanci so prijatelji, dva sta celo brata, obenem pa so seveda tudi tekmeci. Kako to deluje? "Na splošno je ta kultura v norveški reprezentanci nekaj posebnega. Že dvajset let je tako pri nas, da smo prijatelji, obenem pa tudi zagrizeni tekmeci. To je del te naše kulture, vsi se zavedamo, da tako pač je. Za nas to ni nič novega, navajeni smo, da je tako, in ko napredujemo skozi nižje kategorije, se naučimo pomagati drug drugemu. Naučimo se, da če pomagaš tekmecu, pomagaš tudi sebi. Tako smo vsi boljši. Menim, da imamo zelo zdrav odnos znotraj ekipe," pojasnjuje biatlonec z 12 posamičnimi zmagami na tekmah svetovnega pokala ali svetovnih prvenstvih.

"Je naravni talent na smučeh, njegova tehnika je odlična, ima pa tudi izjemno kapaciteto pljuč, zato so tovrstni nastopi zanj preprosti," o mlajšem bratu pravi Tarjei Bø. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tudi njemu so zahtevne pokljuške proge všeč, čeprav na slovenski planoti ni še nikoli zmagal. "Težka proga je. Zelo je razgibana, in ko je še sneg zelo hiter, kot je bil danes, moraš zelo paziti tudi na spustih. Zbran moraš biti na vseh delih proge. Kar zagatno zna biti, preprosto se ne moreš sprostiti. Prihod na strelišče pa je zelo enostaven in te zamika, da streljaš hitro. Pričakujem, da bomo tudi v naslednjih dneh videli veliko odličnih strelskih predstav. Samo osredotočeni moramo ostati," razlaga skupni zmagovalec svetovnega pokala v sezoni 2010/11.

"Ja, res je tukaj neka magija. Ne vem, kaj naj rečem."

Če je bil današnji dosežek Tarjeija Bøja manjše presenečenje, nove stopničke Sturle Holma Lægreida zagotovo niso bile. 25-letnik iz Bæruma je letos od nekoliko slabši formi Francozov, z Quentinom Fillonom Mailletom, lanskim zmagovalcem v skupnem seštevku svetovnega pokala, na čelu, domala edini resen konkurent mlajšemu Bøju, je na Pokljuki prvič zablestel na svetovnem prvenstvu leta 2021, ko je osvojil dve posamični zlati medalji in še dve kot del norveških štafet.

Kaj je med njim in Pokljuko? "Ja, res je tukaj neka magija. Ne vem, kaj naj rečem. Včasih preprosto naletiš na prizorišče, ki te dela odličnega. Pokljuka s tem svojim streliščem in značilnimi progami očitno ustreza mojim prednostim in me sili v dobre predstave. Tukaj mi je preprosto lažje dosegati dobre izide in resnično uživam," se je smejalo trenutno drugemu biatloncu sveta.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Če že meni ne uspe, si vedno želim, da vseeno zmaga Norvežan"

V čem je skrivnost tega norveškega uspeha? "To je dobro vprašanje, verjamem, da bi si to skrivnost želeli izvedeti v številnih drugih reprezentancah, zato vam ne morem povedati," se je pošalil, nato pa v resnejšem tonu nadaljeval: "Preprosto imamo zelo močno ekipo. Močno ekipo imamo že nekaj let, ampak zdaj se nekaj drugih reprezentanc morda muči nekoliko bolj, kot smo pričakovali, zato imamo šest tekmovalcev, ki se lahko uvrščajo na oder za zmagovalce. Ko drugim nacijam spodleti, je vedno kakšen Norvežan, ki lahko to izkoristi. Od zadnjih 12 stopničk smo stali na enajstih. To govori samo zase. Imamo veliko močnih tekmovalcev, nisva samo jaz in Johannes. Na stopničkah smo že videli Vetleja (Sjaastada Christiansena, op. p.), Johannesa Daleja, zdaj Tarjeija, tudi Filip (Fjeld Anderssen, op. p.) je bil lani dvakrat na stopničkah. Vsi reprezentanti smo na visoki ravni, naša ekipna kultura pa je osredotočena na to, da drug drugega izboljšujemo. Med poletjem in jeseni skupaj treniramo in delimo znanje. Vemo, da naši največji tekmeci niso reprezentančni kolegi, pač pa tekmovalci iz drugih nacij. Če že meni ne uspe, si vedno želim, da vseeno zmaga Norvežan."

Nadvse luksuzna težava

Je tudi kaj pritiska mlajših? Tudi v pokalu IBU je kopica izvrstnih norveških tekmovalcev, ki si želijo prebiti se na najvišjo raven. "Pritisk je orjaški, to je postalo še posebej očitno letos zaradi novih pravil v svetovnem pokalu. Dirkati moramo domala na vseh dirkah svetovnega pokala, saj so nova pravila tudi glede svetovnega prvenstva. Tam imaš namreč lahko zdaj pet tekmovalcev, če so uvrščeni med 15 najboljših v skupnem seštevku svetovnega pokala. Tudi zato ekipe za svetovni pokal ne moremo preveč spreminjati, čeprav je ogromno dobrih norveških tekmovalcev tudi v pokalu IBU. Ti žal ne dobijo priložnosti in zato je bilo glede tega prelitega kar nekaj črnila. Razumem njihovo razočaranje, ampak kot ekipa si želimo imeti kar največ tekmovalcev na svetovnem prvenstvu. Se jim je pa težko dokazovati, brez ruskih in beloruskih tekmovalcev tudi v pokalu IBU ni veliko takšnih, ki bi lahko premagovali Norvežane. Isto velja za norveški pokal. Tudi tam je izjemno veliko močnih tekmovalcev, ki pa se ne morejo prebiti v pokal IBU. Ampak to se sliši kot zelo luksuzna težava, preprosto imamo toliko dobrih biatloncev, da nam zagotovo zavida marsikatera reprezentanca," se je še razgovoril nosilec olimpijskega zlata iz Pekinga 2022. Tega je osvojil kot član štafete ob bratih Bø in Vetleju Sjåstadu Christiansenu.