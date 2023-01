Granerudu tretja zmaga in orel, Lanišek drugi, skupno pa tretji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Halvor Egner Granerud je dobil finalno tekmo novoletne turneje v Bischofshofnu in samo še potrdil osvojitev zlatega orla. Na četrti tekmi mu je bil najbližje Anže Lanišek, ki je osvojil drugo mesto. Skupno pa je turnejo štirih skakalnin Domžalčan končal na tretjem mestu, za tretjim v Bischofshofnu Dawidom Kubackim.

Halvor Egner Granerud Foto: Reuters Halvor Egner Granerud je prvič osvojil prestižno turnejo štirih skakalnih. Šestinadvajsetletnik je postal deveti norveški skakalec s skupno zmago, zadnji, ki je osvojil turnejo, je bil leta 2007 Anders Jacobsen. Dobil je tri od štirih tekem. V Bischofshofnu je bil za skoraj osem točk boljši od najbližjega tekmeca. Skočil je 139,5 metra v prvi seriji in v finalu 143,5 metra, pa je skakal z zaletnega mesta nižje kot Anže Lanišek.

Lanišek je osvojil drugo mesto. Drugi je bil že po prvem skoku (140,5 m), ko je zaostajal le točko in desetinko. V drugi seriji je pristal pri 139 metrih. Tretje mesto je osvojil Dawid Kubacki (135,5 m in 140 m), ki je za zmagovalcem zaostal skoraj deset točk. Je pa Poljak drugi v seštevku turneje, pred Laniškom. Domžalčan je postal četrti Slovenec s stopničkami na novoletni turneji, po Primožu Peterki, ki je zmagal v sezoni 1996/97, Petru Prevcu, ki je bil najboljši v sezoni 2015/16 in Petru Žonti, ki je bil v sezoni 2003/04 tretji.

Novoletna turneja, Bischofshofen:



1. Halvor Egner Granerud (Nor) 313,4 točke (139,5 m, 143,5 m)

2. Anže Lanišek (Slo) 305,5 (140,5 m, 139 m)

3. Dawid Kubacki (Pol) 303,7 (135,5 m, 140 m)

4. Michael Hayböck (Avt) 297,6 (138,5 m, 137 m)

5. Jan Hörl (Avt) 291,1 (135,5 m, 140,5 m)

6. Kamil Stoch (Pol) 289,9 (138 m, 134,5)

7. Peter Prevc (Slo) 288,6 (134,5 m, 139,5 m)

8. Manuel Fettner (Avt) 285,6 (134, 5m, 139 m)

9. Timi Zajc (Slo) 285 (135,5 m, 137 m)

10. Piotr Zyla (Pol) 282,5 (133,5 m, 136 m)

...

15. Žiga Jelar (Slo) 277,7 (134 m, 135 m)

22. Lovro Kos (Slo) 262,9 (130 m, 133 m)

39. Domen Prevc (Slo) 121,1

Prvič v sezoni oziroma prvič po marčevskih poletih v Planici se je v prvo deseterico uvrstil Peter Prevc. Osmi je bil že v prvi seriji (134,5 m), v finalu pa je skočil 139,5 metra, njegov najboljši skok turneje in zime. Prvič po dolgem času je roke dvignil visoko v zrak in zakričal od veselja. Napredoval je na končno sedmo mesto. Z deseterico (deveto mesto) je bil zadovoljen tudi Timi Zajc (135,5 m, 137 m).

V prvi seriji na izpadanje je bil neuspešen le Domen Prevc (121,1), ki je tekmo končal na 39. mestu.