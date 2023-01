"Ne bi rad uporabil preostrih besed, kot sta katastrofalno ali zanič, ampak …"

Na petkovi šprinterski tekmi svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki so si štirje slovenski tekmovalci priborili nastop na sobotnem zasledovanju, dva, Jakov Fak in Miha Dovžan, sta z 12. in 22. mestom prišla tudi do lepega števila novih točk svetovnega pokala, Toni Vidmar jih je zgrešil le za sedem mest, hudo samokritičen pa je bil po tekmi Alex Cisar, ki nam je v cilju močno razočaran razlagal, da lahko po tako slabem nastopu o zasledovanju le sanja. A se je motil, tudi on se je s 57. mestom prebil na sobotno tekmo. Malo je zmanjkalo le Lovru Planku.

Po moškem šprintu svetovnega pokala na Pokljuki, na katerem je trojica Johannes Thingnes Boe, Tarjei Boe in Sturla Holm Laegreid uprizorila pravo norveško državno prvenstvo in zasedla oder za zmagovalce, je bil samokritičen tudi najboljši slovenski reprezentant Jakov Fak.

"V zadnjem krogu nisem bil tako poskočen, kot bi si želel"

Že prvi strel je poslal mimo tarče, a je nato preostalih devet zadel zanesljivo in hitro. Vseeno je zaostal za svojimi željami, te so bile uvrstitev v najboljšo deseterico. Zgrešil je malo, bil je 12. "Začetek ni bil najboljši," je v cilju zmajeval z glavo. "Ko zgrešiš prvi strel, je kar šok, želiš si seveda, da bi prvi padel, pa da bi nato šlo vse lepo v ritmu, ampak zgodila se mi je ta hitra streznitev, nato pa sem se zbral za preostale strele," je še povzel svoj nastop in dodal: "Še posebej zadovoljen pa sem s streljanjem stoje. Druga slaba točka dneva pa so bile težke noge v zadnjem krogu, ko sem izgubljal preveč časa. V zadnjem krogu nisem bil tako poskočen, kot bi si želel. Želel bi si pridobiti še kakšno sekundo, ampak tak je šport. V tem pač moraš biti v določenem času v dnevu pripravljen pokazati vse sposobnosti, če jih ne, preprosto izgubljaš mesta. In to se je zgodilo danes. Upam, da se bom jutri počutil bolje, da bom na progi bolj sproščen in hitreje tekel ter bil v streljanju bolj zanesljiv."

"V zadnjem krogu nisem bil tako poskočen, kot bi si želel." Foto: Grega Valančič/Sportida

Ta zgrešeni strel Faka pesti že skozi celo sezono, a po navadi mimo tarče pade njegov zadnji strel, prvi pa le redko. Če je torej že treba zgrešiti strel, katerega je boljše, prvega ali zadnjega? "Prvega! Vsekakor. Tudi zato, ker je to leže, čeprav je potem stoje streljati težje, v bolj zahteven strelski položaj za nameček prideš tudi bolj utrujen, ampak vseeno, če že moraš zgrešiti, je tako, kot se mi je zgodilo danes, boljše," odgovarja najizkušenejši slovenski reprezentant.

Proga super, vreme super, skratka, vse super!

Tudi domačin Miha Dovžan, naš biatlonec iz Gorij, le nekaj kilometrov po cesti s Pokljuke proti Bledu, je bil danes na strelišču nenatančen enkrat, a za razliko od Faka, na drugem strelskem postanku, stoje. Dovžan je bil 22., na Pokljuki pa vselej pokaže mišice. "Res je zame to domač teren, na tribunah je bilo veliko domačih tekmovalcev, pa tudi ob progi je bilo veliko domačih delavcev, zato je bilo res odlično vzdušje. Ob vsej progi te ves čas nekdo malo priganja. Tudi vreme mi godi, te spomladanske tekme mi veliko bolj ustrezajo kot tisti mraz, ko je minus dvajset stopinj. Tudi proga je bila glede na to vreme super pripravljena. Saj vidimo, kakšne so razmere po vsej Evropi. Skratka, vse super!" je našteval zadovoljni Gorjan.

"Počasi se zbujam," je zadovoljen Miha Dovžan. Foto: Grega Valančič/Sportida

"S strelskim nastopom sem zadovoljen, zadel sem devet strelov, enega čisto na rob, pa je srečno padel. Lahko bi jih bilo torej samo osem zadetih, tako da moram biti zadovoljen. Tudi moj tek je bil boljši kot v prvi triadi, počasi se prebujam," je še dodal. Fak in Dovžan bosta imela v soboto odlično izhodišče na zasledovalni tekmi, razlike med tekmovalci v sredini uvrščenih so majhne, mogoči so veliki skoki po razpredelnici.

Toni Vidmar: Toplo-hladno je bilo danes

Nekaj manj ugodno izhodišče pa ima Anton Vidmar, z dvema minutama in 47 sekundami zaostanka za zmagovalcem in dvema zgrešenima streloma na prvem strelskem postanku leže, je zasedel 47. mesto. "Toplo-hladno je bilo danes. Slabši prvi del tekme. Nekako sem bil nervozen leže, to moram priznati, in zgodili sta se dve napaki, ki pa sem jih moral odmisliti. Nekako sem nato vrhunsko oddelal drugi del tekme. Zadel sem vseh pet strelov stoje in v zadnjem krogu dal vse od sebe. Zelo sem vesel uvrstitve na zasledovanju. Jutri je nova priložnost, na sporedu so štiri streljanja. To mi načeloma zelo ustreza, in komaj čakam," je povedal 22-letni Ljubljančan.

"Toplo-hladno je bilo danes." Foto: Grega Valančič/Sportida

"O zasledovanju lahko le sanjam," je potarnal. In se motil!

Močno razočaran pa je bil v cilju četrti najboljši slovenski tekmovalec. "Ne bi rad uporabil preostrih besed, kot sta katastrofalno ali zanič, kljub temu pa lahko rečem, da se nisem odrezal dobro. Na strelišču mi ni šlo, na progi mi ni šlo, za mano je zelo ponesrečen nastop. Škoda, da se mi je to zgodilo ravno danes. Edina dobra stvar, ki jo lahko omenim, so bili domači navijači, ki so bili res krasni. Vzdušje je bilo fenomenalno, zato pa še toliko bolj boli, da sem bil slab," je bil do sebe neizprosen Alex Cisar. "Zasledovanje? Ah, z dvema zgrešenima streloma in s tako slabim tekom lahko o zasledovanju le sanjam," je še dodal v cilju, še preden se je tekma sploh končala. In se motil, saj si je s končnim 57. mestom tudi on zagotovil sobotno tekmo.

Alex Cisar je bil takoj po tekmi močno razočaran. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zahtevna proga, a je zahtevna za vse

Proga je bila danes zaradi nizkih temperatur v noči na petek v boljšem stanju, kot je bila na četrtkovem ženskem sprintu, je še povedal Cisar, a dodal: "Je pa tudi res, da je profil prog na Pokljuki že tako izjemno težak. Niti na spustih se ne moreš spočiti, saj so ovinki izjemno zahtevni in je treba biti stoodstotno osredotočen, da ne padeš, paziti moraš tudi, da pravilno prestopaš. Lahko rečem, da je pokljuška proga ena najtežjih v svetovnem pokalu, kar se je na žalost poznalo tudi v mojem današnjem teku. Upam, da bom v naslednjih letih toliko natreniral, da bom konkurenčen tudi na zahtevnejših progah."

"Pogoji na progi so zahtevni, tudi sama trasa, profil proge je zahteven, a je enak za vse, in tisti, ki se v tem najbolje znajde, zmaga," pa je o progi, ki jo v zadnjih dneh na Rudnem polju mehčajo močno sonce in za ta letni čas nenavadno visoke temperature, povedal Fak.

"Podelili smo tudi nekaj daril drugim tekmovalcem"

Z nastopom varovancev je bil zadovoljen tudi glavni trener slovenske reprezentance Ricco Gross. "Dobra tekma danes za nas. 12. mesto za Jaka in 22. za Miho. Podelili smo tudi nekaj daril drugim tekmovalcem, saj sta Toni in Lovro že leže zgrešila dva strela. Vseeno je bilo na koncu več pozitivnega, predvsem Tonijev nastop, ki je nato zadel vse strele in je le za malenkost zgrešil nove točke. To je zelo dobro za mladega tekmovalca," je povedal Nemec, ki je že kot tekmovalec na Pokljuki enkrat zmagal in bil enkrat drugi.

Jutri se bo moška zasledovalna tekma svetovnega pokala na Pokljuki začela ob 14.45, ob 11.30 se bodo v tej disciplini pomerile biatlonke, a tam Slovenija ne bo imela svojih predstavnic. Anamarija Lampič, Polona Klemenčič in Živa Klemenčič so bile v četrtek na sprintu preslabe, da bi se uvrstile na zasledovalno tekmo.