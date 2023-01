Pred petkovim šprintom na Pokljuki Jakov Fak pravi, da je v dobri formi, a se zaveda: "Osebne občutke je treba jemati z rezervo." Tako 35-letnik kot 11 let mlajši Alex Cisar komaj čakata na tekmo pred domačimi navijači. "Tu sem nastopal samo na svetovnem prvenstvu, ko ni smelo biti navijačev. To bo zame povsem nova situacija," pove Cisar. "Tudi mene zanima, kako se bom odzval na to."

Uvodni dan tekem svetovnega pokala na Pokljuki Slovencem ni prinesel veselja. Dekleta so se na šprintu zvrstila med 69. in 71. mestom. V petek popoldne se na pokljuške proge in strelišče podajajo fantje. Prvi slovenski up je zmagovalec osmih tekem svetovnega pokala Jakov Fak, ki je tri šprinte te sezone končal na 21., 25. in 29. mestu. "Forma se mi zdi v redu. Na tekmi bomo izvedeli, kako je to v svetovnem merilu. Osebne občutke je treba jemati z rezervo. Tekme so šele pokazatelj, kako dobro si pripravljen," realno razmišlja 35-letnik, ki je imel na uvodnih tekmah zime predvsem težave na strelišču. Da pa je vendarle sposoben več, je potrdil s sedmim mestom na zasledovanju v Hochfilznu.

Z zanimanjem bomo spremljali Alexa Cisarja, ki pri 24 letih čaka na preboj v svetovnem pokalu. Najboljši to zimo je bil na zasledovanju v Kontiolahtiju (25.). "Želim se čim bolj potruditi na progi in odstreljati vseh deset tarč, da bi se uvrstil na sobotno zasledovalno tekmo. V soboto pričakujemo še več gledalcev, še več pozitivne energije, in zato upam, da bom lahko v soboto nastopal in na krilih navijačev pokazal vse, kar znam."

Anamarija Lampič je prvič kot biatlonka nastopala pred domačimi navijači. Foto: Grega Valančič/Sportida Podobno kot za Anamarijo Lampič bo to tudi zanj debi pred domačimi navijači. Ko so bile tekme nazadnje tukaj, svetovno prvenstvo 2021, so bile tribune zaradi pandemije covid-19 prazne. "Ne vem, kaj naj pričakujem. Tu sem nastopal samo na svetovnem prvenstvu, ko ni smelo biti navijačev. To bo zame povsem nova situacija. Tudi mene zanima, kako se bom odzval na to. Upam, da bo šlo vse po načrtih in bom lahko doma, pred domačimi in prijatelji pokazal svojo najboljšo predstavo." Lampičeva je v četrtek zgrešila kar šest tarč, a se ni izgovarjala na pritisk publike. Za slabši rezultat (69. mesto) je krivila predvsem to, da ji je prehlad čez praznike vzel nekaj moči.

"Vsi ste vabljeni na Pokljuko"

Foto: Grega Valančič/Sportida

Fak in kolegi iz slovenske moške reprezentance v četrtek torej niso tekmovali, so pa vseeno prišli pozdravit navijače. Na Pokljuko je prišlo 2.500 osnovnošolcev, nekaj 100 tujih navijačev, še več domačih pa si želijo konec tedna. "Res sem vesel, da so po dveh letih navijači spet tukaj. Spet je boljše vzdušje in zagotovo je to pomoč pri naših nastopih. Vsi ste vabljeni na Pokljuko. Če ti ne uspe dober nastop, ti navijači s podporo dajo motivacijo, da še vztrajaš, da se še trudiš naprej."

Foto: Grega Valančič/Sportida Že devet pokljuških tekmovanj ob četrtkih pride na tribune več tisoč mladih, tudi s tem razlogom, da se navdušijo nad športom, nad biatlonom. "To je najlepša priložnost, da si lahko ogledaš vrhunski šport v živo. Tudi sam sem bil tak. Ko sem se udeležil tekem svetovnega pokala, me je to vzdušje navdušilo za ta šport. Upam, da so med vsemi temi otroci mladi, ki se želijo ukvarjati z vrhunskim športom, in da jih mogoče biatlon pritegne," razmišlja Fak.

"Moram priznati, da je kar malo nostalgije"

Alex Cisar Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Nedolgo nazaj je bil Cisar med osnovnošolci, ki so s tribune na Rudnem polju spremljali najboljše biatlonce na svetu. "Moram priznati, da imam kar malo nostalgije, ko vidim toliko otrok tukaj. Pred desetimi leti, ko sem imel 13 let, sem na tej tribuni stal in v živo gledal, kako je Jakov Fak zmagal na svoji prvi tekmi na Pokljuki. Zdaj pa lahko nastopam tukaj kot tekmovalec. Vesel sem, da sem se iz mladih kategorij prebil do svetovnega pokala in se zdaj borim tukaj ter skušam napredovati iz leta v leto."