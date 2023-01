V živo: Anamarija Lampič je na drugem streljanju kar štirikrat zgrešila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes ob 14.20 se z žensko sprintersko preizkušnjo začenja pokljuški del biatlonskega svetovnega pokala. Slovenske barve bodo branile tri predstavnice, poleg Polone in Žive Klemenčič še Anamarija Lampič, ki se bo v novi vlogi prvič predstavila na domači tekmi. V karavano se po premoru zaradi zdravstvenih težav vrača norveška zvezdnica Marte Olsbu Roeiseland .

Potek tekme:



15.05 - Trenutno je v cilju v vodstvu Švedinja Elvira Oeberg.

15.01 - Na drugem streljanju je Anamarija Lampič zgrešila kar štiri strele.

14.59 - Na progo je šla še zadnja slovenska predstavnica Živa Klemenčič.

14:53 - Žal je Lampičeva na prvem streljanju zgrešila dve tarči.

14.50 - Anamarija zelo hitra tudi na drugem vmesnem času. Kako bo šlo prvo streljanje?

14:48 - Lampičeva je zelo dobra začela tekmo, saj je imela do takrat prvi vmesni čas.

14:46 - Ravnokar se je na progo podala Anamarija Lampič.

14:45 - Klemenčičeva je že prišla že v cilj in ima velik zaostanek za vodilno.

14.38 - Klemenčičevi je šlo na drugem streljanju še nekoliko slabše. Naša tekmovalka je zgrešila dve tarči. Po drugem streljanju je imela minuto in 55 sekund za vodilno.

14.33 - Polona Klemenčič je na prvem streljanju zgrešila eno tarčo.

14.15. - Od slovenskih predstavnic je šla na progo že Polona Klemenčič, ki ima številko 2.

Anamarija Lampič, ki se je ob koncu praznikov spopadala z rahlimi zdravstvenimi težavami, ima startno številko 50, kar pomeni, da se bo na 7,5-kilometrsko traso z dvema strelskima postankoma pognala ob 14.45. 27-letna Gorenjka je že v svoji prvi biatlonski sezoni osupnila z izjemnimi tekaškimi predstavami, s katerimi več kot dobro izničuje nekoliko slabše strelske dosežke. V pokalu IBU se je že povzpela na prve stopničke v biatlonski karieri, na svoji prvi tekmi v svetovnem pokalu, v Hochfilznu v Avstriji, je bila odlična šesta v sprintu.

Polona Klemenčič je startala kot druga, Živa Klemenčič, ki ima številko 75, pa bo nastopila ob 14.57.

V karavano se po premoru zaradi zdravstvenih težav vrača trikratna olimpijska in 11-kratna svetovna prvakinja, Norvežanka Marte Olsbu Roiseland, ne bomo pa videli Švedinje Hanne Oeberg, svetovne in dvakratne olimpijske prvakinje, ter Nemke Franziske Preuss, dobitnice bronaste medalje na olimpijskih igrah 2022. Prva je zbolela tik pred božičem, zaradi izpada treninga in oslabelosti pa še ni pripravljena za tekme svetovnega pokala. Druga prav v teh dneh preboleva virozo.

Program tekem svetovnega pokala na Pokljuki: Četrtek, 5. januar:

14.20, sprint, ženske (7,5 km) Petek, 6. januar:

14.20, sprint, moški (10 km) Sobota, 7. januar:

11.30, zasledovanje, ženske (10 km)

14.45, zasledovanje, moški (12,5 km) Nedelja, 8. januar:

11.45, štafeta mešanih parov

14.25, mešane štafete

Preberite še: